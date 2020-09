Le Salon de l’auto de Montréal sera virtuel en janvier 2021

Depuis le début de la crise du coronavirus, on vous a souvent informé de l’annulation de tel ou tel grand rassemblement automobile à travers la planète. Au pays, les deux plus importants salons automobiles, soit ceux de Montréal et de Toronto, ont pu se tenir au début de 2020, car ils se déployaient respectivement en janvier et en février.

Cependant, le temps de penser à l’année 2021 est venu et pour ce qui est des organisateurs du Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), la décision est prise ; l’événement aura lieu de façon virtuelle du 20 au 24 janvier prochains. Initialement, les dates prévues étaient du 15 au 24 janvier.

L’incertitude concernant la pandémie est la raison qui a forcé les organisateurs à prendre une telle décision. On souhaite cependant être très actif pendant les cinq jours que durera l’événement, notamment avec « une plateforme virtuelle mettant en valeur les exposants sur un plan 3D, une façon de rechercher les nouveautés par exposants, de découvrir les nouveaux modèles, de profiter de promotions et d’offres spéciales, ainsi que de clavarder avec les représentants de 10 h à 20 h chaque jour.

« Notre objectif, avant tout, est d’être fidèles à notre mission et de continuer à offrir au public québécois une plateforme qui leur permet de découvrir l’offre complète du marché automobile, et de faciliter les choix de mobilité, et le tour présenté au même endroit », a souligné François Boisvert, le président du SIAM 2021.

Les « billets » donnant accès à l’édition virtuelle de janvier prochain seront gratuits. Pour obtenir tous les détails entourant la tenue de l’événement et tout apprendre sur la façon de procéder, les organisateurs invitent les gens à s’inscrire à l’infolettre du salon sur le site salonautomontreal.com.