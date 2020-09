Ford présente la version Tremor de son Ranger

La rumeur courrait depuis un certain temps déjà et elle a été confirmée ce matin: Ford offrira un ensemble Tremor avec sa camionnette Ranger.

Pour Ford, il s’agissait ici de répondre à une demande de la clientèle.

« L’ensemble Tremor procure aux clients du Ranger plus de confiance et de plaisir que jamais dans des conditions hors route. Grâce à sa garde au sol surélevée, à sa suspension spécifique hors route et à ses puissants pneus Continental General Grabber, l’ensemble Tremor renforce les déjà excellentes capacités hors route du Ranger tout en conservant les avantages uniques offerts par un plateau conçu pour transporter des charges n’importe où. » - Joe Comacchio, directeur du marketing du Ford Ranger

En tête de liste des améliorations, on trouve des amortisseurs Fox 2.0 (avec chambre séparée) aux quatre coins avec des ressorts réajustés, des butées hydrauliques et des barres antiroulis plus souples. Combiné aux pneus tout terrain de 32 pouces montés sur roues de 17 pouces, le Ranger Tremor gagne 0,8 pouce de garde au sol pour un total de 9,7. Même avec les changements de suspension, les capacités de remorquage et de charge utile restent inchangées. L’angle d’approche est amélioré de 2,2 degrés et atteint maintenant 30,9 degrés. L’angle de basculement gagne 2,7 degrés pour s’établir à 24,2 et l’angle de départ n’augmente que de 0,1 degré pour un respectable 25,5 degrés.

Le Ranger Tremor est également équipé d’un différentiel arrière à verrouillage électronique, de modes de terrain, du système Trail Control, de plaques de protection et d’un crochet arrière supplémentaire pour le remorquage. Une série de six interrupteurs auxiliaires dans la cabine complète les améliorations fonctionnelles. Ils peuvent contrôler n’importe quoi, des lumières au fonctionnement du treuil, et comprennent trois interrupteurs pour les accessoires de 5 ampères, et un pour chaque cas d’utilisation de 10, 15 ou 25 ampères.

Esthétiquement, on a aussi droit à de petites améliorations. À l’extérieur, il y a de grands autocollants Tremor qui se fondent aux flancs de la caisse, comme sur les modèles Super Duty. La calandre est noire et grise avec des accents rouges distinctifs. Des roues et des marchepieds tubulaires gris foncé complètent l’équipement extérieur de série. L’intérieur est doté de la banque d’interrupteurs susmentionnée ainsi que de sièges avec des garnitures en faux suède et des logos Tremor cousus dans les dossiers.

La production des Ranger équipés de l’ensemble Tremor s’amorcera au début de l’année prochaine et les premières unités devraient se pointer chez les concessionnaires peu après. Le prix de l’ensemble est de 5250 $ chez nous et il n’est livrable que sur les modèles SuperCrew à quatre roues motrices, des niveaux de finitions XLT à Lariat.