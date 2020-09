Rolls-Royce Ghost 2021 première rencontre : Il lui manquait l’AWD, bien sûr !

Dans le magnifique temple de l’automobile de 22 millions de dollars du Groupe Holland, en bordure du boulevard Décarie, à Montréal, Auto123 a pu admirer de près la nouvelle Ghost qui réserve une surprise pour sa cuvée 2021 : un rouage intégral.

D’entrée de jeu, la Ghost, moins colossale que sa grande sœur la Phantom, peut vous intéresser puisqu’elle symbolise la porte d’entrée à l’univers de Rolls-Royce.

À un prix de départ autour de 350 000$, en effet, comment résister ?

Pour vous remercier d’avoir fracassé 2 322 tirelires et saccagé l’épargne-études de votre progéniture pour adhérer à ce club sélect, le Groupe BMW, propriétaire de la prestigieuse marque britannique depuis 1998, vous offre donc une traction intégrale en guise de cerise sur le sundae.

Avouez que c’est l’argument-massue qui manquait pour vous convaincre.

Les quatre roues s’en mêlent

Une Ghost seulement animée par ses roues arrière, pfffttt ! n’y pensez même plus à partir de maintenant. Son nouveau système AWD décide du moment approprié pour expédier jusqu’à la moitié du couple de 627 lb-pi aux roues avant. Qui plus est, les roues arrière sont désormais directionnelles : sous les 70 km/h, elles s’orientent de 3% dans le sens opposé du train avant pour faciliter les manœuvres de stationnement ou accroître l’adhérence dans les virages ; à vitesse supérieure, elles respectent l’alignement des autres consoeurs pour river la locomotive de deux tonnes et demie sur ses rails.

Et puis, une Ghost AWD, c’est moins dangereux. « Pensez l’hiver aux résidents d’Outremont et de Westmount qui demeurent sur des rues très pentues », dit Gad Bitton, le président du Groupe Holland, unique concessionnaire Rolls-Royce du Québec.

La misère des riches.

Oui mais ces gens-là pourraient choisir un VUS – peut-être même un Cullinan – parmi la demi-douzaine de véhicules qui dorment dans leur garage souterrain et ainsi leur ascension vers Summit Circle serait moins risquée ? « Les acheteurs de Ghost veulent la conduire », insiste Gad.

Le privilège des riches.

Coup de balai moderne

Lancée en 2009, la première Ghost est devenue la Rolls la plus vendue des 116 ans d’histoire de la marque. La génération qui lui succède a préféré ne conserver de l’ancienne que le parapluie qui se glisse dans les portes suicide et la statuette Spirit of Ecstasy qui surplombe la mythique grille (maintenant discrètement illuminée la nuit).

Si la précédente reposait sur le châssis d’une BMW Série 7, la nouvelle a droit à sa propre monocoque en aluminium (Architecture of Luxury) qui sous-tend déjà la Phantom et le Cullinan.

La suspension de la Ghost AWD, baptisée Planar, est très spéciale. Trois principaux éléments assurent son unicité : un levier triangulé, qui a exigé cinq années d’études, a été ajouté au-dessus des amortisseurs pneumatiques pour améliorer le sentiment de flotter sur un tapis magique (parole d’Aladdin !) ; des caméras dans le pare-brise compose le système Flagbearer (porteur de drapeau) qui ausculte la route pour ajuster la suspension avant que l’obstacle ne surgisse (Mercedes offre déjà cette technologie) ; sans oublier la transmission (de la Phantom) qui, elle aussi, se spécialise dans les tours divinatoires puisqu’elle utilise les satellites du GPS pour prédire les pentes et les courbes qui s’en viennent afin que la transmission ZF à huit rapports sélectionne elle-même les bons rapports aux bons moments.



Nous en aurions beaucoup plus à dire sur cette Ghost 2021 AWD qui s’est allongée de 89 mm et dont le V12 6,75L signe l’exploit schizophrénique de boucler le 0-100 km/h en 4,8 secondes tout en distillant un silence spectral dans le boudoir royal, mais nous allons nous arrêter là, car cette nouvelle Rolls-Royce met de l’avant la nouvelle philosophie de la marque : Post Opulent.

Dit autrement : il est tellement évident que nous nageons dans la perfection automobile qu’il est inutile d’en rajouter.

La simplicité des riches.