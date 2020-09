Prototype Gravity | Un VUS est aussi en préparation chez Lucid Motors

Hier, on vous présentait la Lucid Air, cette berline électrique fort prometteuse dévoilée par la compagnie Lucid Motors. Or, ce n’est pas tout ce que la firme avait à montrer au public, car lors de cette annonce, on a aussi eu droit à un aperçu de ce qui s’en venait.

Sans surprise, il s’agit d’un VUS. Adoptant le nom Gravity, il représente le prochain projet d’importance de cette entreprise dédiée à la chose électrique.

Bien sûr, les images auxquelles on a droit ne sont pas très claires, mais on a quand même plusieurs clichés pour se faire une idée du design général du produit. Par exemple, il est clair qu’on a droit à un traitement extérieur bicolore et que la couleur plus pâle qu’on retrouve sur le toit est aussi utilisée sur les seuils de porte, sur une pièce de garniture à l’arrière et possiblement sur les rayons des roues.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Pour leur part, les poignées de porte intégrées à la carrosserie et les phares et feux, très minces, ajoutent au caractère épuré du style. Fait plus rare, le prototype est également équipé d’un compartiment de rangement sur le toit. Bien sûr, il faudra attendre de voir ce concept sous un éclairage plus avantageux pour en avoir le cœur net, mais ce qu’on perçoit est intéressant.

Le chef de la direction et directeur technique de Lucid Motors, Peter Rawlinson, a confirmé plus tôt que la plateforme de la berline Air servirait de base au VUS et que la production de ce dernier devrait s’amorcer au début de 2023. Côté performance, on devrait s’attendre aux mêmes caractéristiques, soit une puissance de 1080 chevaux produite à partir d’une structure à deux moteurs électriques. L’autonomie maximale, évaluée à 832 kilomètres avec la berline, pourrait être un peu moindre avec le VUS, mais quand même. Rappelons que la taille de la pile est de 113 kWh et que l’architecture de 900 volts de la batterie permet des temps de charge exceptionnellement rapides ; on parle de la récupération de quelque 500 kilomètres en 20 minutes avec un chargeur offrant une capacité de 350 kW.

Une camionnette est aussi dans les plans de l’entreprise Lucid Motors. Bref, une autre firme qui sera à surveiller au cours des prochaines années.