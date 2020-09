Maserati annonce un nouveau VUS compact, le Grecale

On parle peu de Maserati, mais la firme italienne travaille sur des dossiers intéressants par les temps qui courent. À cet effet, elle vient de nous donner un avant-goût d’un modèle en préparation, soit le VUS compact Grecale.

À en juger par la silhouette que l’on peut voir, et les informations partagées par cette division du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), le Grecale va venir se positionner sous le Levante dans la gamme. Pensez au Porsche Macan par rapport au Cayenne ou encore au BMW X3 par rapport au X5.

Pour ce qui est du nom, il désigne un vent de nord-est de la Méditerranée. Au cas où vous l’ignoriez, c’est la tradition chez Maserati de nommer des véhicules à partir d’un nom de vent, comme en font preuve les appellations Mistral, Ghibli, Levante, Bora, Merak et Khamsin, toutes utilisées à travers l’histoire de la marque.

Un détail fourni par Maserati est toutefois très révélateur. Le VUS sera construit dans l’usine FCA de Cassino, en Italie, là où sont assemblés la berline Giulia et le VUS Stelvio. On peut donc s’avancer et affirmer que le Grecale sera basé sur le Stelvio. On se souviendra que la plateforme de ce dernier est celle de la Giorgio chez Alfa Romeo.

Reste à voir ce qui sera proposé sous le capot, mais sachant que l’option du moteur V8 de la version Quadrifoglio du Stelvio est sur la table, nous ne sommes pas trop inquiets. Maserati possède aussi un moulin atomique fraîchement dévoilé, un V6 biturbo de 630 chevaux qui prend le nom de Nettuno.

Maserati affirme que le Grecale est appelé à jouer un rôle de premier plan pour elle. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous allons suivre ce dossier.

Les débuts officiels du Grecale sont prévus pour l’an prochain.