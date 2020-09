Ford préparerait une version à sept places de l’Escape

Ford préparerait une version à sept places de son VUS compact Escape. Cette dernière permettrait au modèle de se démarquer du cousin Bronco Sport qui doit se pointer bientôt, mais aussi du grand rival, le Toyota RAV4.

Le Ford Escape a fait peau neuve pour 2020 et il se présente plus intéressant et plus diversifié que jamais, notamment avec des variantes hybrides et hybrides enfichables au menu. Il est aussi plus spacieux à l’intérieur par rapport au modèle remplacé, malgré les apparences. Pourtant, ça ne semble pas assez pour faire décoller ses ventes.

Normalement, lorsqu’un véhicule est renouvelé, on assiste à une recrudescence de sa popularité. Ça n’a pas été le cas avec l’Escape depuis sa mise à niveau l’automne dernier. Et l’arrivée prochaine du Bronco Sport, qui est assemblé sur la même plateforme, ne sera pas de nature à l’aider.

Ainsi, on serait en mode solution chez Ford. En effet, selon le site Ford Authority, le constructeur serait à développer une version à trois rangées de son VUS, une capable de recevoir jusqu’à sept personnes. Cette dernière serait construite sur la même plateforme, mais elle profiterait d’un empattement allongé, si bien que cela sous-entend une modification du design extérieur. On peut s’attendre à une ligne de toit plus conventionnelle et de nature à ajouter du volume pour les occupants de la dernière banquette.

À l’exception de la troisième rangée, aucun changement significatif n’est prévu à l’intérieur ni sous le capot.

La nouvelle lancée par le site mentionne également que l’Escape à trois rangées serait également vendue en Europe, là où le modèle régulier est commercialisé sous le nom de Kuga. En Amérique du Nord, une version à trois rangées de l’Escape permettrait à Ford d’offrir un rival direct au Volkswagen Tiguan qui offre aussi cette configuration. Et cela donnerait à la firme de Dearborn un léger avantage sur le grand rival, le Toyota RAV4.

Pour ce qui est de cette troisième rangée, il ne faut pas s’attendre à des miracles en matière d’espace. Ça dépannera pour le transport de jeunes enfants. Surtout, avec un empattement allongé, le volume de chargement sera plus généreux, ce qui risque de plaire à bien des acheteurs.

Ford n’a pas confirmé l’existence d’un projet d’Escape allongé, mais selon la rumeur, le véhicule doit être prêt pour l’année-modèle 2022.

Nous allons évidemment suivre la situation de près.