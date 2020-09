La berline Lucid Air enfin dévoilée

La compagnie Lucid Motors a enfin dévoilé sa berline Lucid Air. Cette dernière, qui sera proposée en quatre configurations, offrira au maximum une puissance de 1080 chevaux, ainsi qu’une autonomie possible de 832 kilomètres.

La Lucid Air, la première voiture électrique de luxe du fabricant californien Lucid Motors, a officiellement été dévoilée mercredi soir. Cette création annonce un niveau de performance impressionnant avec un maximum de 1080 chevaux, un temps de 2,5 secondes au 0-96 km/h, un chrono de 9,9 secondes au quart de mille, ainsi qu’une vitesse de pointe qui peut atteindre 270 km/h.

Quant à son autonomie, elle est estimée à un maximum de 832 kilomètres par l’EPA (Environment Protection Agency) américaine et avec une recharge rapide de 20 minutes, il sera possible de récupérer quelque 500 kilomètres.

Voilà le genre de capacités qui va changer la donne pour la voiture électrique.

« Avec la Lucid Air, nous avons créé une voiture étalon pour toute l’industrie et qui montre les progrès qui sont possibles en repoussant les limites de la technologie et des performances des véhicules électriques à de nouveaux niveaux », a déclaré Peter Rawlinson, le chef de la direction et directeur technique de Lucid Motors.

Ce qui est intéressant à propos de la conception de cette voiture, c’est que Lucid Motors a refusé d’utiliser des composants existants pour la création de son modèle. Plutôt, elle a conçu ses propres moteurs, onduleurs et batteries, le tout sur un véhicule fonctionnant à plus de 900 volts. En matière de design, on a maximisé l’espace intérieur tout en proposant le meilleur aérodynamisme de l’industrie, ce qui permet à l’entreprise de relever efficacement le défi de l’efficacité, de l’autonomie et des performances en matière de véhicules électriques.

Il y a un hic, bien sûr, et c’est le prix. La première version qui va se pointer, la Lucid Air Dream Edition, va se montrer le bout du nez au printemps de 2021 et sera offerte à un prix de 169 000 $ américains.

Pour la version la moins chère, qui sera proposée à moins de 80 000 $ américains, il faudra attendre 2022.

Quant à la livrée Dream Edition qui sera accessible en premier, elle sera proposée avec un choix de trois couleurs : Stellar White, Infinite Black ou la teinte Eureka Gold, exclusive à cette version haut de gamme. À bord, la thématique Santa Monica sera appliquée avec un cuir Bridge of Weir au grain nappa et du bois d’Eucalyptus argenté. Des roues AeroDream de 21 pouces ne manqueront pas de lui donner tout le panache nécessaire.

« Seulement »

Cette variante Dream Edition, qui va suggérer une puissance de 1080 chevaux, n’offrira pas l’autonomie maximale avec les roues AeroDream de 21 pouces. On parlera plutôt d’une liberté de « seulement » 748 kilomètres. Avec les pneus AeroRange de 19 pouces, sa capacité sera de 810 kilomètres.

La version Grand Touring suivra à l’été 2021 et coûtera 139 000 $ américains. Elle offrira la plus grande autonomie de la gamme, estimée à 832 kilomètres, mais avec « seulement » 800 chevaux pour un temps de quelque 3 secondes au 0-100 km/h. La taille de sa batterie sera la même à 113 kWh.

Par la suite, ce sera au tour de la déclinaison Air Touring de faire ses débuts. Prévue pour le dernier trimestre de 2021, elle va se positionner comme le cœur de la gamme et sera avancée à un prix de 95 000 $. Son autonomie sera de 653 kilomètres, sa puissance de 620 chevaux. On sera toujours sous les 3,5 secondes au 0-100 km/h.

L’intérieur

On aura droit avec la Lucid Air à une présentation élégante, mais épurée. Un écran tactile incurvé de 34 pouces va dominer la planche de bord et offrira un regard sur toutes les fonctions du véhicule. La compatibilité avec Amazon Alexa sera totale, aussi, ce qui promet d’être intéressant.

Un ensemble de caractéristiques de sécurité active et d’aides à la conduite appelé DreamDrive sera de la partie avec 32 capteurs qui vont travailler de concert avec des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons. DreamDrive comprend également un système de surveillance du conducteur.

La production du modèle doit s’amorcer au début de 2021 à l’usine de Casa Grande, en Arizona. Entre temps, 20 studios et centres de service Lucid devraient ouvrir d’ici la fin 2021. La compagnie accepte des dépôts remboursables de 7500 $ pour les premières éditions ou de 1000 $ pour les autres modèles.