Nissan fabrique sa 500 000e LEAF

Nissan a annoncé hier la production de sa 500 000e LEAF, une étape fort importante dans l’histoire du produit qui a vu le jour pour le millésime 2011.

Coïncidence assez incroyable, l’assemblage du modèle est survenu lors de la journée mondiale consacrée aux véhicules électriques. Ce dernier a été fabriqué à l’usine Nissan de Sunderland, en Angleterre.

L’heureuse propriétaire est Maria Jansen. Elle a profité de l’occasion pour y aller de la déclaration suivante :

« Mon mari et moi avons acheté notre première Nissan LEAF en 2018, et nous avons été comblés. Nous sommes très fiers de devenir les heureux propriétaires de la 500 000e Nissan LEAF. Cette voiture répond vraiment à nos besoins grâce à sa grande autonomie et à ses technologies de conduite assistée. »

Pour les amateurs de statistiques, c’est en 2014 qu’on avait atteint la marque des 100 000 unités avec la LEAF. L’année suivante, on franchissait la barre des 200 000. Les années 2018 et 2019 ont vu les 300 000e et 400 000e exemplaires être fabriqués.

Jusqu’à la fin de l’année 2019, la LEAF était toujours la voiture électrique la plus vendue de la planète. Cependant, elle a été rejointe depuis par la Tesla Model 3. En fait, en mars dernier, celle-ci atteignait l’étape qui vient d’être franchie par la représentante de Nissan.