La Genesis G70 2022 présentée : la berline hérite à son tour du nouveau traitement stylistique de la marque

Genesis a levé le voile sur sa berline G70 qui va profiter d’une solide mise à niveau pour l’année 2022. Le modèle, qui sera d’abord présenté en Corée du Sud, nous parviendra en cours d’année 2021.

Lorsque Genesis a présenté sa nouvelle G80, ainsi que son premier VUS GV80 un peu plus tôt cette année, la firme coréenne nous donnait un aperçu de la signature qu’allaient emprunter tous ses produits dans un avenir rapproché. On se doutait bien que la berline d’entrée de gamme de la marque, la G70, allait subir le même traitement.

Hier, la marque de luxe de Hyundai a officiellement dévoilé le nouveau visage de son modèle pour l’année 2022. Ce dernier confirme ce qu’on savait déjà, soit l’arrimage de son style avec celui de la nouvelle G80.

Et c’est loin d’être une mauvaise chose, car la nouvelle signature stylistique de la marque est plutôt réussie avec ces phares doubles qui vont être immanquables sur la route. Ces derniers, appelés « Quad Lamps », sont le cœur de cette nouvelle image, comme l’immense calandre qui se trouve entre deux.

De profil, la G70 hérite de deux traits horizontaux (haut et bas) qui ajoutent au caractère musculaire du design. Les clignotants doubles à DEL de la G80 ont cependant été remplacés par des extracteurs d’air latéraux dont l’efficacité est optimisée, dit-on. La nouvelle G70 hérite également de jantes redessinées.

À l’arrière, on retrouve des feux qui reprennent la signature des phares, tandis que le coffre, bien galbé, intègre un becquet. Deux embouts d’échappement de forme ovale, ainsi que des diffuseurs assortis à la couleur de la carrosserie, dominent la présentation à cet endroit.

À l’intérieur, le rafraîchissement dont profite la G70 inclut une présentation orientée vers le conducteur, comme avec la nouvelle G80. Cependant, et surtout, elle comprend les plus récentes options de connectivité. Un nouveau système multimédia sur écran de 10,25 pouces s’impose à la console centrale, lui qui présente une interface spectaculaire. Le pavé servant à la recharge sans fil pour appareils cellulaires a également été mis à jour pour s’adapter aux téléphones de plus grande taille.

Aucun détail concernant le groupe motopropulseur n’a encore été révélé, mais des informations ont circulé sur l’abandon de la boîte de vitesses manuelle. En juillet dernier, un porte-parole de l’entreprise mentionnait qu’au cours de la dernière année, la compagnie n’avait vendu qu’une centaine de versions équipées d’une boîte mécanique. Nous en saurons plus à ce propos à l’approche des débuts officiels du modèle qui aura lieu le mois prochain en Corée, mais ça ne regarde pas bien.

Pour ce qui est de notre marché, la Genesis G70 2022 est attendue en cours d’année 2021.