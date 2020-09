Genesis G80 2021 première rencontre : une affaire sérieuse

Avec sa nouvelle G80, Genesis montre qu’elle est tout sauf un feu de paille. Nous sommes allés à la rencontre du modèle pour en faire la découverte, et ce, avant de pouvoir en prendre le volant.

Mine de rien, la marque Genesis va bientôt fêter ses quatre ans. Dès le départ, elle nous a proposé trois berlines, soit les G70, G80 et G90. Cette année, elle nous arrive avec un premier VUS, le GV80. D’ici trois ans, elle va nous proposer au minimum six nouveaux véhicules, dont une sportive et des produits électrifiés. Bref, préparez-vous, l’offensive va être sérieuse.

Et pour en avoir une idée, un regard à la nouvelle génération de la G80 suffit. Sur invitation de la compagnie, nous sommes allés découvrir le modèle d’un peu plus près à l’intérieur d’une des boutiques qu’elle propose à sa clientèle. Rappelons qu’il n’est pas question de concessionnaires Genesis ; le modèle d’affaires est différent.

Une vraie Genesis

La G80, certains s’en souviendront, est née à l’intérieur de la famille Hyundai. C’était en 2009. En 2015, une deuxième génération est apparue. Dans les deux cas, l’impression laissée avait été excellente. Dans le deuxième, ça nous donnait une idée de ce que la marque pouvait faire.

Cependant, demander à une berline de luxe de s’imposer sur le marché au sein d’un constructeur générique, c’est comme demander à un athlète surdoué de traîner à lui seul aux grands honneurs une équipe de dernière place ; c’est une mission impossible.

Voilà pourquoi la G80 a de meilleures chances de faire sa place au cœur d’une marque de luxe à part entière. Voilà pourquoi Hyundai a créé Genesis, d’ailleurs.

Quant à la nouvelle génération de cette G80, elle est attendue un peu plus tard cette année. On ne l’a pas encore conduit, donc, mais on est allé s’installer les fesses dedans afin de s’en faire une première idée.

Impressionnant

C’est le premier mot qui vient en tête lorsqu’on se glisse à l’intérieur du cocon de la nouvelle G80. En fait, il est impossible de ne pas être charmé par ce que l’on voit.

Dans un premier temps, on a droit à une présentation visuelle magnifique. Mieux, partout où l’on pose ses doigts, ce qu’on effleure respire la qualité. Pour ce qui est des sièges, ils se montrent à la fois fermes, enveloppants et moelleux ; un mariage aussi rare que parfait. Le motif qui s’inscrit sur ces derniers annonce la grande classe. On voit habituellement ce genre d’attention avec des modèles de grand luxe.

Puis, un regard au menu de l’écran de 14,5 pouces du système multimédia, ponctué de 15 icônes qui représentent autant de sous-menus, nous fait comprendre qu’on en a pour des heures à découvrir toutes ses subtilités. Inutile de dire que tout y est, même plus.

Le peu de temps passé à parcourir les menus nous a permis de découvrir une application proposant une série de sons ambiants (vagues d’océan, pluie, feu de foyer, entre autres). Ces derniers peuvent être sélectionnés pour être diffusés à travers la chaîne Lexicon de 21 haut-parleurs. On est même invité, grâce à une autre appli, à inscrire notre grandeur et notre poids afin que la voiture nous aide à régler la position du siège. Des gadgets, on s’entend, mais avec une voiture de luxe, voilà comment on se différencie de la concurrence.

Du reste, l’ergonomie semble excellente, mais c’est à l’usage que nous en aurons une meilleure idée. À l’arrière, le confort est aussi divin ; les sièges sont d’un confort rare pour des places arrière.

Sous le capot

Lorsque la G80 va se pointer en… boutique, deux modèles seront à l’index. Le premier, 2.5T Advanced, profitera d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres offrant 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Le deuxième, 3,5 T Prestige, va répondre à la sollicitation d’un V6 biturbo de 3,5 litres proposant 375 chevaux et 391 livres-pieds de couple. Une transmission automatique à huit vitesses sera associée aux deux moulins.

Les prix

Dans chacun des cas, les prix annoncés par Genesis Canada comprennent tout. Ça inclut le transport et la préparation, mais aussi une foule de services offerts par la marque comme comme l’entretien pendant cinq ans avec service de voiturier, entre autres. Les deux déclinaisons sont respectivement proposées à 66 000 $ et 76 000 $.

Le bémol

Si tout cela nous semble des plus intéressant, ce qui sera à surveiller, c’est la réponse de la clientèle. Sans elle, la marque ne fera pas long feu. Le hic, c’est qu’elle y va d’une approche différente avec ce magasinage en boutique et en ligne, non en concession comme la clientèle à l’habitude de le faire.

On vise à être différent, c’est clair. C’est rafraîchissant, aussi. Cependant, est-ce que la clientèle est prête ?

Quant à l’entretien des modèles, il va se faire chez certains dépositaires Hyundai.

Conclusion

Si l’on se fie à l’historique de fiabilité des produits Hyundai, il n’y a pas trop à craindre de ceux portant l’écusson Genesis. Conséquemment, nous n’avons aucun problème à recommander ces modèles. Même que pour quelqu’un qui cherche la différence, la séduction pourrait sérieusement opérer ici.

Est-ce que Genesis est appelé à connaître du succès ? La réponse, on y revient, va dépendre des consommateurs. Chose certaine, elle est en train de se donner tous les outils pour rattraper sans trop de difficultés des firmes comme Infiniti et Acura.