Nissan donne un aperçu de sa nouvelle Z

Nissan partage un croquis représentant la partie arrière de sa prochaine Z. Le 16 septembre prochain, la firme japonaise va dévoiler le concept qui va préfigurer la version de production qui est attendue d’ici deux ans.

D’ici deux semaines, Nissan va enfin dévoiler le modèle de nouvelle génération de sa sportive Z. En fait, nous aurons droit à un concept qui va préfigurer la version de production, mais selon ce qu’on raconte, on sera près de la réalité.

Cette semaine, Alfonso Albaisa, le vice-président du design global chez Nissan, a publié un croquis qui confirme que l’arrière du véhicule rendra un hommage pas si subtil à l’une des Z les plus méconnues de l’histoire.

Postée sur Instagram, l’image est loin de révéler le design général de la Z, mais elle nous donne un bon aperçu de son postérieur. Et, comme la rumeur le laissait courir depuis un certain temps, les feux sont des unités composées de quatre parties, semblables à celles portées par la 300ZX de la génération 1989-2000. Leur interprétation moderne les présente de façon plus effilée, mais le lien avec le passé est évident.

Le croquis partagé par le styliste montre également la ligne de toit plongeante de la voiture. Cette fois, on retrouve la signature du modèle original. C’est aussi le cas avec les logos montés directement derrière les petites vitres latérales arrière. Les poignées de porte semblent être disposées verticalement, comme sur la 370Z actuelle.

Ajoutons à cette nouvelle perspective les images publiées en mai 2020 qui révélaient un long capot, un museau très plongeant, de même qu’une paire de phares à DEL qui forment chacun un cercle. On ne parle pas d’un modèle officiellement rétro, mais il est évident que les concepteurs souhaitaient établir plusieurs ponts avec le passé.

« Les projets de grande envergure ne se présentent pas tous les jours », a déclaré Alfonso Albaisa sur Instagram. Il a souligné que la 300ZX occupe une place particulière dans son cœur, car c’est le deuxième modèle en argile qu’il a vu lors de sa première visite au studio de design de Nissan, au Japon. Environ 31 ans plus tard, il a l’honneur de réinventer la célèbre Z pour les années 2020. Il a également travaillé sur la 350Z.

Nissan présentera la prochaine génération de son biplace sous forme de prototype le 16 septembre. Les rumeurs veulent qu’elle emprunte le nom de 400Z et qu’elle soit pourvue d’un moteur V6 biturbo réglé pour développer quelque 400 chevaux. Pour l’instant, Nissan est muette là-dessus. La configuration sera bien sûr à propulsion et il est presque certain que le coupé ne sera pas électrifié lors de sa mise en vente. Ça devrait venir plus tard.

Les débuts mondiaux de la nouvelle Z sont prévus pour 2022. Il faudra donc se montrer patients.

Nous vous reviendrons le 16 septembre avec d’autres informations sur ce modèle phare au sein de la famille Nissan.