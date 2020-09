Jeep Wrangler 4xe 2021 : 40 kilomètres d’autonomie électrique

Auto123 jette un regard sur le Jeep Wrangler 4xe 2021, première variante hybride enfichable de ce modèle.

Le véhicule offrira 40 km d’autonomie électrique.

Avec la présentation récente du Ford Bronco, il était évident que Jeep allait rappliquer avec des nouvelles concernant son Wrangler. Elle l’a maintenant fait deux fois plutôt qu’une. La division du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) n’entend certes pas se laisser damner le pion par son rival.

Ainsi, après le concept Wrangler 392 (moteur V8), la firme nous présente la première version hybride enfichable de l’histoire du modèle, le Wrangler 4xe. Mieux, l’autonomie électrique de ce dernier sera raisonnable à 40 kilomètres.

L’arrivée de cette variante n’est pas une surprise, il faut le dire, car on savait déjà que la compagnie travaillait sur une déclinaison plus verte de son modèle. Le produit est attendu en concession dès le début de la prochaine année. Le chef de la direction de Fiat Chrysler, Mike Manley, a récemment déclaré que ce Wrangler écolo sera la pierre angulaire de la stratégie d’électrification de Jeep en Amérique du Nord. Le modèle sera aussi commercialisé en Europe et en Chine au tournant de 2021.

Pour ce qui est de sa quincaillerie, le Wrangler 4xe sera animé par un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres, lequel proposera une puissance de 375 chevaux grâce à la présence de deux moteurs électriques. Le Wrangler 4xe offrira également un couple de 470 livres-pieds. Avec une charge complète, l’autonomie électricité/essence va avoisiner les 600 kilomètres. Une boîte automatique à huit rapports sera responsable de gérer la distribution de la puissance aux roues.

Le Wrangler électrifié profite d’une batterie lithium-ion de 17 kWh (400 volts) qui est composée de 96 cellules. La configuration met à profit la chimie des éléments suivants : graphite, nickel, manganèse et cobalt. Le tout est situé sous la deuxième rangée de sièges, là où les composants sont protégés des éléments extérieurs.

D’ailleurs, Jeep a redessiné le siège de la deuxième rangée pour permettre à l’assise de basculer vers l’avant pour donner accès à la batterie. Le constructeur a déclaré que cette dernière est enveloppée dans de l’aluminium et qu’elle « est équipée d’un circuit de chauffage et de refroidissement dédié pour maintenir sa température optimale pour une meilleure performance ».

La compagnie parle d’une consommation moyenne de 4,7 litres aux 100 kilomètres, mais il faut toujours prendre les chiffres qu’on nous fournit à propos d’un modèle hybride enfichable avec un grain de sel. Si un utilisateur est assidu avec la recharge, sa moyenne peut se situer sous les 2 litres aux 100 kilomètres, et mieux. Ça dépend de l’utilisation qu’on fait du véhicule.

Chose certaine, voilà le Jeep Wrangler le plus frugal de l’histoire. Et la compagnie confirme également qu’en matière de conduite hors route, les capacités légendaires du véhicule ne seront pas altérées.