Kia Canada annonce les prix de sa berline K5 2021

Kia Canada a annoncé les prix de sa nouvelle berline intermédiaire K5 pour l’année 2021. Au total, quatre versions seront proposées, dont trois profiteront de série du rouage intégral.

Pour l’année 2021, la Kia Optima devient la Kia K5 alors que la nouvelle génération de la berline intermédiaire du constructeur fait ses débuts. On sait depuis quelques semaines qu’elle est en route, mais nous n’avions pas encore d’informations concernant la dotation et la fourchette de prix.

Cette semaine, Kia Canada nous a fourni tout cela.

Sans plus tarder, mentionnons que le modèle va se décliner de quatre façons, soit avec les propositions LX AWD (29 595 $), EX AWD (32 595 $), GT-Line AWD (35 995 $) et GT (39 995 $).

Toutes les versions (sauf la GT) seront équipées d’un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre produisant 180 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Il sera associé à une nouvelle transmission automatique à huit rapports et la traction intégrale sera de série avec cette mécanique.

Pour ce qui est des dimensions, rappelons que cette K5 a gagné deux pouces en longueur, un en largeur et 1,8 en empattement par rapport à celle qu’elle vient remplacer.

À l’intérieur, on retrouve un écran tactile couleur de huit pouces avec une fonction qui permet de créer deux sections distinctes. La radio satellite est livrable alors que les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de série. Avec l’écran tactile de 10,25 pouces s’ajoutent le système de navigation sur serveur avec des données de circulation en temps réel, ainsi que le nouveau système Bluetooth offrant la connexion de différents profils d’utilisateurs.

La version GT, qui se pointera un peu plus tard, se positionne comme le modèle haut de gamme. Elle va profiter d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres qui fournira une puissance de 290 chevaux et 311 livres-pieds de couple. La boîte de vitesse ici sera une automatique à huit rapports et à double embrayage. Seule une configuration à traction sera possible, toutefois.

La 2021 K5 est également livrée de série avec une panoplie de systèmes avancés d’aides à la conduite, dont l’alerte de collision frontale, l’assistance à l’évitement de collision, l’aide à l’évitement de collision dans l’angle mort, l’alerte à l’attention du conducteur et l’assistance au maintien de la trajectoire.