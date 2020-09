Jeep présente son concept Grand Wagoneer

Jeep a enfin présenté son concept Grand Wagoneer qui préfigure un modèle qui doit effectuer un retour l’an prochain. Ce dernier ressemblera au véhicule présenté et sera aussi accompagné d’une version un peu plus courte nommée Wagoneer.

On l’attendait depuis un bon bout de temps et enfin, on a eu droit à sa présentation virtuelle. On parle ici du Jeep Grand Wagoneer qui doit effectuer un retour sur nos marchés l’an prochain. La dernière fois qu’il a été commercialisé, c’était en 1991.

Pour l’instant, ce à quoi on a droit, c’est à un véhicule concept, mais ce dernier est plus près de la production que de l’étude. Conséquemment, celui qui se pointera sur nos routes l’an prochain ressemblera beaucoup à ce qu’on vient de nous présenter, à quelques exceptions près.

Pour ce qui est de son positionnement dans la gamme, la famille Wagoneer (un modèle Wagoneer est aussi attendu l’an prochain) aura pour mission de s’attaquer au marché de luxe dans la catégorie des VUS pleine grandeur. Le Wagoneer, par exemple, se pointera comme un concurrent du GMC Yukon alors que le Grand Wagoneer visera davantage la clientèle des Lincoln Navigator, Cadillac Escalade et Range Rover de ce monde.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas trop ce qui va se trouver sous le capot. On n’a pas trop de difficultés à imaginer un des puissants V8 du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) au service de ce modèle, toutefois. D’autres mécaniques seront assurément proposées et il sera intéressant de voir si l’approche hybride enfichable du concept présenté sera de la fête au départ. Jeep étudierait la chose. D’ailleurs, la firme a promis qu’au cours des prochaines années, chaque modèle offrirait au moins une solution électrifiée.

Ce que l’on sait, c’est que la version de production pourrait être livrée avec trois modes 4x4 différents ; on est chez Jeep, après tout.

Esthétiquement, on retrouve à l’avant la signature caractéristique des produits Jeep, soit celle composée d’une grille à sept lamelles verticales. Les phares à DEL offrent une bande lumineuse au-dessus de celle-ci. De même, les lettres Wagoneer s’illuminent à l’avant. Une belle touche qui serait étonnante de retrouver sur les versions proposées l’an prochain. Il en va de même pour les appliques de bois que l’on peut voir à l’intérieur des blocs optiques, de même qu’à la hauteur des rails de toit.

Notez aussi la couleur des piliers qui est demeurée blanche. Jeep souhaitait offrir quelque chose de différent à ce chapitre alors que le noir domine ailleurs. À l’arrière, la signature lumineuse est fort réussie avec des feux qui se présentent en blocs, chapeautés par des bandes horizontales. Ça ne devrait pas trop changer de ce côté.

Si l’extérieur peut laisser de glace, ce n’est pas le cas de ce qu’on peut voir de l’habitacle. Ce dernier, qui met de l’avant plusieurs matériaux recyclés, offre un visuel plutôt spectaculaire. La planche de bord, notamment, est dominée par trois écrans massifs, soit un devant le conducteur (12,3 pouces), un à la console centrale (12,1 pouces), ainsi qu’un devant le passager avant (plus de 10 pouces). Dans ce cas, il s’agit d’une première à travers l’industrie. Si cet élément se rend à la phase de production (il est permis de le croire), pariez que Jeep va tabler là-dessus dans ses campagnes de publicité. Cet écran permettra au passager d’avoir accès à quantité de fonctionnalités du véhicule, en plus de pouvoir écouter des films (sans que le conducteur puisse voir, bien sûr).

De plus, un autre écran est présent au bas de la console centrale, de même que deux à l’arrière des sièges avant pour le système de divertissement. La chaîne audio du concept propose pas moins de 23 haut-parleurs.

Bref, on semble y avoir mis la gomme.

Et les prix ? Bien sûr, rien n’a été annoncé pour l’instant, mais du côté américain, les experts s’avancent pour prévoir une facture s’amorçant autour de 60 000 $ pour le Wagoneer et aux environs de 100 000 $ pour le Grand Wagoneer.