Le Salon de Los Angeles sera repoussé en mai 2021

Le Salon de l’auto de Los Angeles qui doit se tenir en novembre n’a pas encore été repoussé, mais ça ne saurait tarder. En fait, des sources confient que la grande fête californienne de l’automobile se produirait en mai 2021.

Jusqu’ici cette année, tous les grands salons automobiles de la planète ont été annulés en raison du coronavirus. Tous sauf un, soit celui de Los Angeles qui doit normalement se tenir lors des derniers jours de novembre. Or, la normalité ayant pris le bord en 2020, une annonce concernant son report au mois de mai prochain serait imminente.

C’est du moins ce que rapporte le magazine Automotive News qui possède comme sources trois personnes bien au courant du calendrier de planification de l’événement. Ainsi, plutôt que de se dérouler comme prévu à la fin du mois de novembre, c’est plutôt du 21 au 31 mai 2021 qu’aurait lieu l’événement.

Ainsi, si la situation se stabilise avec la pandémie, notamment avec l’arrivée potentielle d’un vaccin au début de la prochaine année, c’est une valse incroyable de salons automobiles et d’événements médiatiques qui marqueront les six premiers mois de 2021.

Une annonce concernant la nouvelle date de l’événement pourrait être faite dès cette semaine, ont déclaré deux des sources qui se sont confiées à Automotive News.

Un salon de Los Angeles qui serait tenu en mai se positionnerait entre le Salon de New York en avril et le Salon international de l’automobile de Detroit en juin. Cette succession rapide forcerait les constructeurs à prendre des décisions difficiles quant aux lieux qui seront les plus importants pour leurs dévoilements. En même temps, tellement de nouvelles présentations ont dû être reportées qu’on peut imaginer que ce ne seront pas les nouveautés qui manqueront au cours de la prochaine année.

À moins d’un nouveau report ou d’une annulation, les trois grands salons américains seront compressés dans une fenêtre de trois mois au lieu d’être étalés sur sept mois.

Les journées publiques pour le rassemblement de New York sont prévues du 2 au 11 avril, tandis que le grand cirque de Detroit doit se dérouler du 19 au 26 juin. Dans ce dernier cas, la dernière édition a eu lieu en janvier… 2019.

Il sera intéressant de voir qui sera de la fête lors de ces grands rassemblements. Les plus grands salons de l’automobile étaient déjà en difficulté avant le début de la COVID-19, les constructeurs cherchant à limiter leurs dépenses tout en augmentant le temps de présence de leurs produits dans les médias. Même avant la pandémie, on a vu quantité de fabricants « sauter » des événements.

Certains constructeurs ont carrément opté pour des présentations singulières et des dévoilements de véhicules en ligne.

Nous allons bien sûr attendre la confirmation des organisateurs du Salon de l’auto de Los Angeles concernant le déplacement de leur événement, mais considérant la situation actuelle, il est clair que rien ne va se produire cette année.