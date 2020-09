Hennessey va proposer une version 6X6 de 1200 chevaux du Ram 1500 TRX

Il fallait s’en douter. Peu de temps après la confirmation qu’un modèle TRX à moteur de 702 chevaux s’amenait du côté de Ram, la firme Hennessey en remet avec l’annonce d’une variante 6X6 de 1200 chevaux du modèle.

L’entreprise Hennessey Performance Engineering n’en est pas à sa première retouche du genre, mais celle-là, elle repousse les limites. La bête sera animée par un moteur Hellephant, un V8 de 7 litres qui est offert par le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) et qui propose 1000 chevaux.

Vous en voulez un ? Prenez un numéro et achetez-vous un billet de loterie ; Hennessey prévoit construire seulement trois Mammoth 6X6 et chaque exemplaire sera offert en échange de 500 000 $ américains.

Hennessey a déclaré au site Motor Authority que son équipe ne peut pas construire plus de trois versions, car elle ne possède que trois moteurs Hellephant, dont l’acquisition a été facilitée par le groupe FCA.

Les Mammoth 6X6 seront dotées de 6 roues motrices, d’une nouvelle caisse, d’une suspension tout-terrain améliorée, de nouveaux pare-chocs avant et arrière avec éclairage à DEL intégré, ainsi que d’un intérieur rehaussé avec des options de cuir et de couleur.

Hennessey a déclaré qu’il faudra compter environ quatre mois pour la construction d’un Mammoth 6X6. En attendant les débuts de la version TRX, la firme s’attend à ce que la livraison des Mammoth 6X6 s’amorce à l’été 2021.

Dans la foulée des modifications de camionnettes effectuées par Hennessey, le Mammoth 6x6 suit le Velociraptor 6X6 qui est basé sur le F-150 Raptor, ainsi que le Goliath 6X6 qui est construit à partir des assises du Chevrolet Silverado. Depuis leur introduction en 2017, 13 Velociraptor 6X6 et 2 Goliath 6X6 ont été construits et livrés, a confirmé Hennessey.

Et pourquoi construire le Mammoth 6X6 ? « C’est une idée complètement ridicule et c’est exactement la raison pour laquelle nous faisons cela », a déclaré la firme via un communiqué de presse.