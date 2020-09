Premières images des Hyundai Kona et Kona N Line 2022

Hyundai a dévoilé aujourd’hui les premières images officielles de ses modèles Kona et Kona N Line 2022, et ce, après nous en avoir donné un aperçu récemment.

Tranquillement, les modèles de la série N Line commencent à prendre forme. Le Kona N Line, qui va se pointer l’an prochain, viendra rejoindre les Elantra N Line et Sonata N Line qui sont prévus pour l’année modèle 2021.

Hyundai a équipé son Kona N Line du moteur le plus puissant de la gamme, soit un 4-cylindres turbo de 1,6 litre bon pour 195 chevaux. Il est couplé à une transmission automatique à sept rapports et à double embrayage et il pourra être commandé en configuration à traction ou avec le rouage intégral. Le même moteur développe 175 chevaux présentement au service du Kona régulier.

Le Kona N Line se distingue des autres versions du modèle avec des carénages uniques avant et arrière, ainsi qu’avec des moulures latérales assorties à la couleur de la carrosserie (elles sont grises normalement). Le Kona N Line est également doté de subtiles aides aérodynamiques, de roues uniques de 18 pouces et d’un système d’échappement double. À l’intérieur, les acheteurs trouveront des logos « N », des surpiqûres contrastantes pour les sièges, ainsi qu’un pédalier métallisé.

Quant aux mises à jour de la gamme complète, prévue pour le millésime 2022, elle comprend un style revu à l’avant avec une nouvelle grille, de nouveaux phares de jour et une plaque de protection. À l’intérieur, on va trouver un bloc d’instruments numérique à écran de 10,25 pouces, ainsi qu’un écran multimédia qui fait la même taille.

Les acheteurs profiteront également de nombreuses fonctions d’assistances électroniques à la conduite, notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec capacité d’arrêt et de démarrage, une aide au maintien de la trajectoire, un avertisseur de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes, et une alerte d’angles morts qui a la capacité d’appliquer une partie des freins pour empêcher le conducteur de changer de voie s’il y a un obstacle présent.

Le Kona 2022, y compris la nouvelle version Kona N Line, sera mis en vente sur le marché coréen en septembre. Les modèles se pointeront au Canada lors du deuxième trimestre de l’année 2021.