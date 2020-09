Vue d’en haut : Deux autre images du Jeep Grand Wagoneer avant son dévoilement

Une autre semaine, une autre image nous dévoilant un nième secret du concept Jeep Grand Wagoneer. Ça devrait être la dernière, car c’est la semaine prochaine que sera enfin présenté le concept de ce véhicule dont le retour est prévu pour 2021.

On parle d’un concept, mais selon tout ce qu’on a vu, ce dernier devrait nous donner un très bon aperçu de la version de production. Le véhicule, qui offrira trois rangées de sièges et des capacités hors route qu’on anticipe comme intéressantes, va marquer le retour d’un nom mythique dans l’histoire de la marque.

Quant aux deux nouvelles images partagées (par le compte Twitter de l’entreprise), une première nous montre une vue en plongée du VUS qui nous permet de voir un énorme toit en verre avec une superposition cartographique unique. Après un examen plus approfondi, il semble qu’il s’agisse d’une carte de Detroit, ou du moins d’une version sur glace de celle-ci. Quelques points de repère, comme Belle Isle et Grand Circus Park, sont visibles sur l’image. Merci à nos collègues américains du site Motor1 pour cette identification.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La deuxième nous fait voir un autre élément de design unique de l’intérieur, soit les buses d’aération. D’après ce que l’on peut observer, ces derniers se présentent de façon étincelante. On retrouve également une silhouette du Grand Wagoneer gravée sur une surface avec la mention « EST. 1963 », en l’honneur du premier Jeep Grand Wagoneer.

En tout, on a eu droit à six images visant à nous donner une idée du modèle. Nous allons en savoir plus dès la semaine prochaine.