Un prix de 116 240 $ pour le Dodge Durango SRT Hellcat 2021

Il y a quelques semaines, on vous faisait part des plans de Dodge pour l’année 2021 et ceux-ci incluaient la commercialisation, pour une année seulement, d’une version Hellcat au sein de la famille Durango.

On se doutait bien que celle-ci ne serait pas donnée. On en connaît maintenant le prix alors que FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a annoncé qu’elle serait offerte à 116 240 $ au Canada. La bonne nouvelle ? Les frais de transports et de préparation sont inclus avec cette facture salée.

Rappelons que sous le capot, ce monstre de la route va profiter du V8 suralimenté de 6,2 litres du constructeur, une bête qui va proposer la bagatelle de 710 chevaux et 645 livres-pieds de couple au service de ce VUS. Cette orgie de puissance va permettre au modèle d’effacer le 0-96 km/h en seulement 3,5 secondes et d’atteindre le quart de miles en 11,5 secondes. La vitesse maximale est ahurissante à 290 km/h.

Une boîte de vitesses automatique à huit rapports aura pour mission de gérer l’envoi brutal de la puissance aux roues.

Les concessionnaires canadiens accepteront les commandes pour le Durango SRT Hellcat dès l’automne. Les livraisons devraient commencer au début de l’année prochaine.

« Nulle part ailleurs, vous ne trouverez un VUS capable de remorquer plus ou de transporter plus, tout en offrant des performances de la sorte », a déclaré Tim Kuniskis, responsable des voitures chez FCA pour l’Amérique du Nord, via un communiqué.

Le Dodge Durango est également proposé en version SXT, GT, R/T, Citadel et SRT.

La variante SXT est proposée à partir de 49 390 $, tandis qu’à l’autre bout, la livrée SRT 392 est offerte à compter de 77 890 $. Entre les deux, le modèle GT va se vendre 54 390 $, la version R/T 63 290 $, alors que la déclinaison Citadel va exiger un déboursé de 62 390 $. Ces prix incluent également les frais de transport et de préparation.