Nouveau moteur et plus de puissance pour la Kia Stinger 2021

Il y a quelques semaines, on vous annonçait que la Kia Stinger 2021 allait profiter de quelques changements sur le plan esthétique. Cette semaine, on apprend que des modifications auront lieu sous le capot alors qu’un nouveau moteur fera son apparition.

Ainsi, Kia ajoute à sa gamme un nouveau 4-cylindres turbo de 2,5 litres qui se veut plus puissant que le moteur 4-cylindres de 2 litres actuellement au service du modèle sur le marché américain (on se souviendra qu’il a été retiré du nôtre).

Le bloc de 2,5 litres est présenté comme exclusif au marché nord-américain, mais reste à voir s’il sera offert au Canada. Kia n’a pas explicitement confirmé qu’elle abandonnait le plus petit 4-cylindres chez nos voisins du sud, mais il n’est pas exagéré de penser que le moteur moins puissant disparaîtra une fois que les éditions pourvues du moulin de 2,5 litres se pointeront.

Le nouveau moteur va proposer une cavalerie de 300 chevaux et un couple de 311 livres-pieds, ce qui représente un gain important par rapport aux 255 chevaux et 260 livres-pieds de couple du plus petit 2-litres. La nouvelle unité produit son couple maximal entre 1650 et 4000 tours/min. Kia ne fait pas état des données à l’accélération, mais il est clair que des gains seront enregistrés de ce côté.

Quant à la Stinger GT, sa mécanique V6 biturbo de 3,3 litres va profiter d’un nouveau système de soupape d’échappement électronique qui va garantir un son plus intéressant, promet-on. Le gain en prestation découlant de ce changement est modeste à 3 chevaux, ce qui porte le total à 368 (le couple demeure inchangé à 367 livres-pieds).

La transmission demeure la même, soit une boîte automatique à huit rapports. La propulsion et la transmission intégrale seront également livrables.

En plus des nouveautés concernant le groupe motopropulseur, Kia a fourni des informations sur les nouveaux systèmes d’assistances au conducteur. La compagnie a ajouté son dispositif d’assistance à la conduite sur autoroute. Puis, le moniteur d’angle mort qui a fait ses débuts sur le Telluride est rendu accessible pour 2021. Ce dernier affiche un flux vidéo de l’angle mort directement au tableau de bord lorsque le clignotant est actionné d’un côté ou de l’autre. Parmi les autres nouveaux systèmes, citons l’aide au maintien dans la voie, l’alerte des places arrière et celle de sortie de secours du véhicule. Plusieurs autres systèmes sont également mis à jour avec des fonctionnalités améliorées.

La grande question, c’est de savoir à quel moment la Stinger 2021 se pointera en Amérique du Nord. Alors que l’on connaît pas mal tout de la gamme Kia pour 2021, le mystère plane un peu à propos de la Stinger. Les ventes de celles-ci devraient commencer au cours du troisième trimestre en Corée du Sud. Selon la compagnie, l’action pour le reste de la planète suivra peu de temps après et avant la fin de la présente année. Voilà pourquoi on s’avance pour parler d’un modèle 2021 chez nous également.

Il nous restera aussi à voir si des différences seront réservées aux variantes canadiennes du modèle, comme c’est le cas présentement. Bref, on vous revient là-dessus dès que nous en saurons plus.