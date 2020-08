Essai de la Volkswagen Passat 2020 : Le sel et le poivre, s’il vous plaît

Auto123 met à l’essai la Volkswagen Passat 2020.

Lorsque Volkswagen a introduit sa nouvelle berline haut de gamme, l’Arteon, dans sa gamme nord-américaine au début de 2019, l’attention s’est éventuellement tournée vers les plans du constructeur concernant sa Passat, légèrement plus petite. Volkswagen allait-elle la rayer de la gamme ou lui apporter une révision audacieuse ? La réponse, nous l’avons appris depuis, n’est ni l’un ni l’autre. L’édition 2020 nous permet d’assister à un rafraîchissement du modèle, mais seulement léger. Il est difficile d’imaginer que cette nouvelle Passat soit suffisamment jeune et dynamique pour redresser la barre dans un segment en perte de vitesse.

C’est comme si Volkswagen a mis la Passat sur les lignes de côté pendant qu’elle travaille sur ses modèles électriques ID et sur d’autres projets urgents… et pendant qu’elle décide quoi en faire.

Quoi de neuf ?

La berline Passat 2020 profite d’une nouvelle calandre qui modernise son apparence et son toit se présente un peu plus aérodynamique qu’auparavant. Apparemment, les panneaux latéraux ont été légèrement remodelés, mais il est difficile de remarquer ce changement. Les phares et les feux à DEL sont désormais de série. Ces derniers sont reliés par une bande sculptée en travers du coffre et sur laquelle figurent les lettres P-A-S-S-A-T.

À l’intérieur, le groupe d’instruments et le système multimédia ont été revisités, bien qu’il ne s’agisse, encore là, de rien de révolutionnaire. L’offre de produits comprend un plus grand choix de couleurs pour l’intérieur. L’espace pour les jambes à la deuxième rangée a été légèrement augmenté.

R-Line

Notre modèle d’essai était doté du traitement R-Line, à ne pas confondre avec la désignation R de la variante Golf qui fait de cette voiture une bête de performance. Cet ensemble est strictement esthétique, mais à cet égard, il contribue à faire de cette berline à l’allure sobre une voiture qui attire davantage l’attention.

L’approche R-Line introduit principalement avec le modèle de magnifiques roues de 19 pouces, un aileron arrière discret et l’écusson R-Line réparti un peu partout à l’extérieur. Ce sont généralement des ajouts subtils qui font ressortir l’attrait des phares et des feux à DEL du modèle. Personnellement, j’aime l’ensemble pour sa subtilité (dans l’amélioration de l’apparence), mais au final, c’est à vous de décider si cette amélioration visuelle vaut la peine…

L’intérieur

J’ai toujours aimé l’approche résolument minimaliste de Volkswagen en ce qui a trait aux intérieurs de ses véhicules, en particulier pour ce qui est de la console et du tableau de bord. Ceux d’entre vous qui aiment cette approche épurée seront heureux de savoir que malgré quelques changements, ça reste simple.

Le tableau de bord présente une ligne droite à partir du cockpit du conducteur jusqu’à la porte du passager — pas de courbes inutiles ici pour essayer de vous donner l’impression d’être dans une voiture de course. J’aime tellement sa simplicité que même le faux grain de bois ne me dérange pas dans cette Passat. Il y a des surfaces en plastique dur dont je pourrais me passer, cependant.

Les sièges sont suffisamment confortables pour que je ne trouve rien à redire à ce sujet. J’ai été gâté au fil du temps et maintenant je râle s’il n’y a pas de fonction de réglage électrique pour le siège du conducteur ; heureusement, cela est inclus ici, tout comme les sièges avant chauffants.

Le volume du coffre est de 450 litres, ce qui est correct. Il peut être augmenté bien sûr en rabattant les sièges arrière divisés 60/40.

La technologie

La Passat est dotée d’un modeste écran tactile de 6,5 pouces, mais vous bénéficiez de la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. L’interface du système multimédia est en lien avec le design de l’intérieur de la voiture, en ce sens qu’elle est simple, épurée et facile à utiliser. Bonne nouvelle, on a conservé de nombreux boutons physiques pour les fonctions principales comme le volume.

Les inquiétudes en matière de sécurité sont ici correctement dissipées grâce à l’inclusion de l’ensemble des systèmes d’assistance à la conduite, à savoir le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, l’assistance au maintien de la trajectoire et les feux de route automatiques avec phares qui répondent aux mouvements du volant.

Les versions

Les consommateurs peuvent choisir parmi trois versions pour trouver la Passat 2020 qui leur convient, et qui convient à leur budget. Le coup d’envoi est donné avec la Comfortline dont le prix commence à 27 145 $. Elle est équipée de phares automatiques, d’un démarreur à distance, de l’accès sans clé avec démarrage à bouton-poussoir, de sièges avant chauffants et, on y faisait allusion, de la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. La Passat Comfortline repose sur des roues en alliage de 15 pouces.

Le prochain modèle est le Highline, offert à partir de 30 945 $. Il est équipé d’un système de climatisation à deux zones, d’un coffre électrique, de sièges en similicuir, d’un moniteur d’angles morts avec alerte de trafic arrière, d’un système de freinage d’urgence autonome avec surveillance des piétons et de roues en alliage de 17 pouces.

Au sommet de la gamme, on retrouve le modèle Execline (36 495 $ ou plus) qui intègre un système audio Fender haut de gamme avec huit haut-parleurs et un caisson de basses, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec inclinaison automatique en marche arrière (que je continue à détester), la navigation par satellite, tout comme des roues en alliage de 18 pouces.

Remarquez dans cette description de la Passat haut de gamme les éléments que vous n’obtenez pas : sièges en cuir, volant gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse, entre autres. En effet, pour obtenir ce que Volkswagen identifie comme le « confort de niveau classe affaires », vous devez opter pour l’ensemble R-Line mentionné ci-dessus. Il apporte également des détails extérieurs uniques tels qu’un échappement chromé, des garnitures noires et un écusson spécial, ainsi que des roues de 19 pouces. À mon avis, le supplément de 1315 $ n’est pas scandaleux pour obtenir ces caractéristiques, mais c’est à vous de décider.

Le groupe motopropulseur

Comme auparavant, la Passat 2020 utilise un moteur 4-cylindres TSI de 2 litres développant 174 chevaux. Le couple est légèrement supérieur, de 184 à 207 livres-pieds. La transmission est l’ancienne boîte de vitesses à six rapports de Volkswagen. Elle est compétente, mais n’est pas l’outil idéal si vous êtes à la recherche de sensations fortes. Le tout repose sur le même châssis qu’utilise la Passat depuis 2005.

La conduite

La présence d’un châssis vieillissant ne signifie pas pour autant que la conduite est dépassée. Ce n’est pas le cas, même. La direction est assez précise et la tenue de route est généralement bonne, même si la prise de virages produit un peu de roulis. Dans l’ensemble, la conduite est marquée par le confort, au point de vous déconnecter de la route un peu trop à mon goût. L’expérience de conduite n’est pas très enthousiasmante et les 174 chevaux sous le capot n’aident pas ; c’est insuffisant en 2020 pour une berline de cette taille.

En revanche, la Passat est tout à fait à l’aise sur l’autoroute. Dans ce contexte, la conduite est marquée par la douceur et la linéarité ; elle inspire, vous me voyez venir, la confiance. Pour les longs trajets, la Passat devient un choix plus attrayant que si vous l’utilisez uniquement pour vous déplacer en ville — en milieu urbain, elle est vraiment trop loin derrière la Golf et la Jetta.

Consommation de carburant

Les cotes de Volkswagen pour la Passat 2020 sont de 10,2 et 6,9 litres/100 km (ville/route). Si ce dernier chiffre vous semble impressionnant, et bien, il l’est. Et si vous pensez qu’il ne s’agit que d’un chiffre théorique, je suis facilement passé sous la barre des 7 litres sur l’autoroute. En ville, j’ai obtenu une moyenne d’environ 10 litres/100 km. (Je n’ai pas une cote moyenne précise à vous donner parce que le système de Volkswagen ne fournit qu’une lecture instantanée ou un total quotidien, ce qui n’est pas particulièrement utile)

Il me semble que Volkswagen devra être plus audacieux avec sa berline à l’avenir si elle veut la maintenir en vie à un moment où les acheteurs de berlines se font plus rares. Ce n’est tout simplement plus suffisant d’être un produit solide, surtout lorsqu’on vieillit.

On aime

Une apparence agréable

Intérieur épuré

Très avare en carburant sur l’autoroute

Bon volume pour le coffre

On aime moins

Une apparence pas plus qu’agréable

Le produit a besoin de saveur

Puissance en manque par rapport à ses rivaux

Prix un peu élevé par rapport à ses rivaux

La concurrence principale

Honda Accord

Kia Optima

Mazda6

Nissan Altima

Subaru Legacy

Toyota Camry