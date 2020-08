Ford offre d’autres Mustang Mach-E First Edition

En décembre dernier, moins de deux mois après la présentation du Mustang Mach-E dans le cadre des activités du Salon de l’auto de Los Angeles, Ford annonçait que les versions First Edition de son nouveau VUS électrique s’étaient déjà envolées.

Meilleure chance la prochaine fois.

Or, petit changement à cette réalité cette semaine alors que le constructeur, qui a dû composer avec une clientèle déçue en décembre dernier, annonce que d’autres « premières éditions » seront offertes au public.

Combien ? Aucune idée. D’ailleurs, le nombre d’unités First Edition avait aussi été gardé secret à la fin de 2019.

Attendez, toutefois, avant de vous diriger sur le site de Ford pour effectuer une réservation. Là où la chose devient un peu bizarre, c’est que la façon de proposer ces nouveaux exemplaires n’a rien de conventionnel.

En fait, plutôt que de permettre aux clients d’effectuer leurs réservations sur le site web de la compagnie, ces derniers doivent utiliser des plateformes sociales populaires. Par exemple, il est possible de réserver un modèle sur Uncrate, un site qui se présente comme un guide d’achat pour hommes. Dans les pages de ce dernier, vous pouvez mettre la main sur toutes sortes d’équipements, de vêtements et même des voitures. Au moment d’écrire ces lignes, c’est la Mustang Mach-E qui se pointe en page principale. La plateforme affirme qu’il y a un « nombre limité » de modèles disponibles, donc il ne faut pas s’attendre à la panacée ici.

En plus de l’approche sur Uncrate, Ford va s’associer à Spotify et à d’autres plateformes pour offrir d’autres First Edition jusqu’à la fin du mois d’août. Cette façon de faire est inhabituelle et unique, mais au plein cœur de cette année 2020, plus rien ne nous surprend.

Rappelons que les versions First Edition se distinguent avec des étriers de frein rouges, des surpiqûres contrastées à l’intérieur, des plaques de protection « First Edition » et un pédalier en aluminium brossé. Tous les modèles offerts chez Uncrate seront peints en gris carbonisé et recouverts d’un revêtement ActiveX noir. La configuration du groupe motopropulseur n’a pas changé, ce qui signifie que toutes les First Edition proposeront une puissance de 346 chevaux et un couple de 428 livres-pieds, un effort combiné grâce à leur configuration à deux moteurs. Ford estime l’autonomie à 435 kilomètres.