Chevrolet donne un aperçu de son futur VUS Bolt EUV

En mars dernier, à l’occasion d’une journée consacrée aux véhicules électriques chez General Motors (GM), dans les bureaux du centre de conception de Warren (Michigan) du constructeur, les journalistes présents ont eu droit à un aperçu de ce qui s’en vient du côté électrique chez l’ex-géant mondial. Une Chevrolet Bolt modernisée était sur place, tout comme la nouvelle version VUS du modèle, la Bolt EUV.

On ne vous avait rien montré alors, car les scribes présents avaient dû jurer sur la tête d’un de leur proche qu’ils ne dévoileraient aucune image de ce qu’on leur a permis de voir.

Cette semaine, c’est GM qui a brisé le silence avec une première photo, vague et de profil, de son futur modèle Bolt EUV.

Ce qu’on peut distinguer, sans surprise, c’est un véhicule plus long. En fait, GM a confirmé que l’empattement de ce nouveau produit sera étendu de trois pouces par rapport à celui de la Bolt. Bonne nouvelle, ce sont les passagers de la deuxième rangée qui pourront en profiter. Côté style, on reconnaît la signature du modèle avec une ceinture de caisse grimpante et des phares effilés. On peut aussi voir des rails de toit sur le modèle montré.

À bord, rien n’a été dévoilé, mais des photos-espionnes en circulation montrent un grand écran multimédia qui occupe une grande partie du tableau de bord. Sur le volant des unités aperçues, un bouton donnant accès au système de conduite autonome Super Cruise (introduit chez Cadillac) a aussi été vu. GM a déjà déclaré que le Bolt EUV sera le premier véhicule Chevrolet à être équipé de ce système de conduite partiellement automatisé. La nouvelle version du Super Cruise profite d’améliorations qui augmentent le nombre de fonctions (comme des changements de voie automatisés), ainsi que le nombre de kilomètres de routes enregistrés dans le système (plus de 120 000 km ajoutés).

Selon Chevrolet, la nouvelle génération de la Bolt et le nouveau VUS Bolt EUV verront leur production être mise en branle l’été prochain.

