Prix et détails du Mazda CX-5 2021 annoncés

Le Mazda CX-5 2021 offrira une technologie de pointe et proposera aux acheteurs un choix plus étendu de versions pour l’année 2021. Le prix d’entrée du VUS compact est fixé à 28 500 $.

Ce prix d’appel donne droit au modèle d’entrée de gamme GX qui est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres développant 187 chevaux et 186 livres-pieds de couple. Ce dernier travaille de concert avec une transmission automatique à six rapports. Pour un supplément de 2000 $, les acheteurs peuvent opter pour la configuration à traction intégrale.

La version GS, offerte au prix de 31 600 $, est dotée de sièges en cuir et de garnitures intérieures, ainsi que d’un volant chauffant, d’un hayon électrique, d’un correcteur automatique de niveau des phares et d’un dégivreur d’essuie-glace avant. Ici aussi, la traction intégrale est une option à 2000 $.

Au CX-5 GS, les acheteurs peuvent ajouter le Groupe Confort qui porte le prix à 34 600 $. Il comprend le système d’entrée sans clé, un toit ouvrant électrique, un climatiseur automatique à deux zones et la ventilation des sièges arrière.

La nouveauté pour 2020 est l’édition Kuro, au prix de 36 400 $. Elle est proposée avec une finition extérieure gris polymétal métallisé ou mica noir de jais, et ajoute un siège conducteur à 10 réglages électriques avec support lombaire électrique et réglages de mémoire, ainsi qu’un siège passager avant à 6 réglages électriques, ceci en plus de tous les avantages offerts par le Groupe Confort de la version GS.

La variante GT (à partir de 37 800 $) vient ensuite. Elle est pourvue par défaut du moteur 4-cylindres de 2,5 litres, mais il est possible d’opter pour un moteur turbo (qui fera monter le prix à 39 800 $). Ce dernier génère 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple lorsqu’il utilise de l’essence à indice d’octane élevé, ou sinon 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple avec du carburant régulier. Si cette mécanique vous semble familière, c’est parce qu’elle est utilisée dans la Mazda3 turbo.

La version la plus riche du CX-5 est, une fois de plus, la Signature (42 050 $). Elle élève le niveau de luxe en ajoutant toute la technologie possible (ou presque), y compris un système de surveillance à 360 degrés avec des capteurs de stationnement avant et arrière. Le système intelligent d’aide au freinage en ville et l’alerte de vigilance du conducteur sont également inclus.

En outre, Mazda propose également un CX-5 édition 100e anniversaire, comme la CX-9 et d’autres modèles de la gamme, pour célébrer, vous l’avez deviné, le centenaire de la société. Cette déclinaison coûte 43 550 $ et elle sert en retour une finition extérieure exclusive (un blanc neige nacré) et des sièges en cuir Nappa rouge grenat avec des éléments rouges assortis à l’intérieur.