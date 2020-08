Le New York des années 60 et 70 en images d’époque

Voici une galerie d’images d’époque sur le thème de l’automobile qui vous feront plonger dans une ère totalement différente du Big Apple.

Êtes-vous allé à New York entre 1960 et 1990 ? Si oui, c’est une montagne de souvenirs que l’on vous propose. Sinon, préparez-vous à un choc, car le New York d’aujourd’hui ne ressemble pas à celui d’hier.

Les 40 photos qui suivent sont une gracieuseté de la page Facebook Dirty Old 1970's New York City. Les milliers de photos que compte cette dernière nous permettent d’effectuer un incroyable voyage dans le temps. Sur plusieurs photos figurent des voitures et c’est là que la chose nous interpelle.

1. Ruelle MacDougal, 1976

Le cliché de cette rue, par exemple, nous donne un portrait du paysage automobile du milieu des années 70. On peut voir une Volvo côtoyer une AMC et l’on voit même une voiture qui était considérée comme ancienne à l’époque garée sur la gauche. Des photos ajoutées par d’autres internautes nous font voir la même rue aujourd’hui. Les immeubles sont identiques. Seule la clôture a disparu.

2. Entrée du pont Brooklyn, en 1974

Les bouchons de circulation ne datent pas d’hier à New York. Celui-ci nous permet de voir quelques perles automobiles du temps. La photo a été prise en 1974. Sachant cela, êtes-vous capables d’identifier la voiture neuve sur ce cliché ?

3. 11e rue, milieu des années 70

La propreté n’était pas la principale qualité des rues de New York à l’époque et cette photo le démontre bien. Quant à la voiture présente, on reconnaît une familiale de la famille Ford, possiblement de l’année 1967.

4. 4e avenue, à la hauteur de la 55e rue, en 1971

En avant-plan, une voiture qui nous semble encore en très bon état. Ce n’est pas trop surprenant, puisqu’il s’agit d’une Chevrolet 1970 et que la photo a été prise une année plus tard seulement. Pour le reste, de nombreux classiques reposent de chaque côté de la rue.

5. 42e rue, à la hauteur de la 6e avenue, en 1979

Une magnifique Plymouth Satellite familiale 1971 circule en solo sur la 42e rue. On peut voir deux véhicules taxis plus modernes à l’arrière, notamment des produits Chevrolet apparus en 1977.

6. Intersection des rues Grand et Mott, en 1970

Une Buick Riviera 1969 effectue un virage à gauche entre un vieux bus et une fourgonnette de marque International. Une scène pratiquement impossible à reproduire aujourd’hui.

7. Le Brooklyn-Queens Expressway, en direction du pont Kosciuszko

C’est cette photo qui a d’abord attiré mon attention sur Facebook, car l’espace d’un instant, j’ai cru voir le pont Jacques-Cartier à Montréal. En arrière-plan, on peut voir deux réservoirs datant de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers servaient à entreposer de l’essence et étaient connus comme les réservoirs Maspeth, nom de la rue où ils étaient situés. Ils ont été détruits en juillet 2001. Sur le pont, les voitures intéressantes sont nombreuses. Remarquez l’avant de la Chevrolet 1968 qui s’éloigne de nous ; elle est en train de perdre des morceaux.

8. Rue Ridge, en 1980

Cette photo a été identifiée par son auteur sur le site, un dénommé Dee Li. Il mentionne qu’il était en compagnie de sa sœur et de ses cousins lorsqu’ils ont aperçu cette Pontiac Trans Am abandonnée. Ils ont alors décidé d’y aller d’une séance de photo impromptue. Magique.

9. 181e rue, à la hauteur de l’avenue Pinehurst, en 1969

Une Pontiac, une Plymouth et une Chevrolet 1969. Comptez le nombre de portières sur les deux produits GM. Vous allez découvrir en poursuivant votre découverte de notre galerie que c’est ce que les gens achetaient massivement à l’époque.

10. Avenue Greenwich, en 1976

Une photo absolument magnifique, de toute évidence prise par un professionnel. Elle nous montre bien sûr une Buick du milieu des années 1970, mais également un restaurant de la chaîne White Tower. Cette dernière, fondée en 1929, a déjà compté 230 succursales. Il n’en resterait qu’une seule et elle serait localisée en Ohio. À l’endroit où a été prise cette photo se trouve aujourd’hui un immeuble commercial.

11. 3e avenue, à la hauteur de la 25e rue, en 1971

Une scène de la vie courante nous fait voir une dame s’extirpant d’un taxi Ford 1970.

12. 44e rue, à la hauteur de la 10e avenue, en 1979

Les années 1970 ont été marquées par deux crises du pétrole, en 1973 et en 1979. On peut voir un prix qui semble intéressant à 82 sous le gallon, mais il faut savoir que quelques mois auparavant, le même gallon était vendu moins de 50 sous. Une image incroyable.

13. West Side Highway, à la fin des années 1970

Voilà le genre de photo qui parle et invite à la discussion. Outre la vue d’une Plymouth Fury appartenant aux forces policières, on peut voir les tours jumelles du World Trade Center en arrière-plan. Sur la page Facebook, les commentaires sont nombreux et témoignent de beaucoup de nostalgie… mais aussi de lucidité. Certains se remémorent le vrai New York des années 70 alors que d’autres mentionnent ne pas pleurer cette époque où il était dangereux de s’aventurer dans certains quartiers.

14. Stationnement du traversier de l’île Staten, en 1973

Nostalgique des véhicules d’époque ? Faites votre choix.

15. Avenue Park, novembre 1970

Il est incroyable de penser que cette voiture est pratiquement neuve. Cette Dodge Coronet 1970 semble passablement défraîchie. On devine qu’elle a peut-être été achetée à la fin de 1969 comme modèle 1970. Une année dans les rues de New York suffisait pour « vieillir » un véhicule.

16. Intersection de la rue Bushwick et de l’avenue Garden, en 1974

Le genre de scène qui était courante à l’époque à New York. Rien de rassurant pour les visiteurs. Les véhicules abandonnés pouvaient l’être pendant des mois, voire des années. Le sort qu’a subi cette Ford Mustang en est un bel exemple.

17. Intersection des avenues Hunts Point et Seneca, en 1981

Des bus que l’on a bien connus à Montréal. Le design de ces derniers donnait une couleur aux villes. Remarquez l’état délabré de l’édifice à gauche. Sur une photo actuelle, on peut voir qu’il a été entièrement remis à neuf afin d’accueillir de nouveaux locataires.

18. Intersection de la 10e avenue et de la 20e rue, en 1985

On fait un petit saut en 1985, mais le portrait n’avait pas réellement changé. Il faudra en fait attendre l’administration du maire Rudy Giuliani dans les années 90 avant de voir la ville se prendre réellement en main. Le travail avait tranquillement été amorcé au milieu des années 80. Sur cette photo, il est amusant de voir se côtoyer une Chevrolet Citation ainsi qu’une BMW 2002, deux voitures qui ne risquent pas de se retrouver ensemble dans le garage d’un collectionneur.

19. 120e rue, 1970

Une autre image qui vaut mille mots. Bien sûr, les passionnés de voiture reconnaîtront une Oldsmobile 1961 garée sur la droite, mais remarqueront aussi une incroyable scène de la vie quotidienne. Les gens semblent relaxes et même si un petit s’approche d’une poubelle en feu (!), on ne semble pas trop s’en faire pour sa sécurité. Autre temps, autres mœurs. La belle époque, aux yeux de plusieurs.

20. Intersection de la 79e rue et Broadway, en 1972

D’autres bus GM de l’époque. C’est cependant la Ford Country Squire 1971-72 qui a retenu notre attention.

21. Intersection de la 7e rue et de la 2e avenue, en 1976

Voici une Ford Ranch Wagon 1970 et un passant, de toute évidence en plein… argument.

22. Rue Fox, 1966

Une autre image qui résume bien l’époque. Les voitures abandonnées dans la rue étaient légion et les jeunes s’en servaient pour s’amuser. Adolescents, ils s’installaient au volant et faisaient semblant de conduire tout en fumant leur première cigarette. Cette image fait mal pour une raison particulière aujourd’hui ; la Plymouth abandonnée est un classique et vaut son pesant d’or.

23. First Street, 1972

Une Pontiac 1966, passablement enneigée, nous rappelle que l’hiver n’était pas facile avec les véhicules d’alors et leur niveau d’adhérence plutôt aléatoire.

24. Intersection de la rue Washington et de la 10e rue, en 1971

Un accident impliquant une Chevrolet et une Volkswagen.

25. 149e rue, au milieu des années 1970

Une Pontiac Catalina 1968 en avant-plan nous rappelle que les voitures à quatre portes avaient la cote. D’ailleurs, jetez un coup d’œil aux autres véhicules présents sur cette photo et vous verrez que la majorité d’entre eux possède quatre portières.

26. 7e rue, en 1981

Cette photo possède quelque chose de magique qui nous transporte directement en 1981. La Pontiac 1967 qui s’apprête à quitter le cadre comptait déjà une quinzaine d’années de service à ce moment et ne semblait plus en avoir pour longtemps. À droite, un punker new-yorkais de première génération, Nick Marden de la formation The Stimulators.

27. Intersection des rues Mulberry et Broome, en 1964

De magnifiques voitures figurent sur cette photo, à commencer par la Pontiac 1959 qui se trouve aux côtés de la Chevrolet 1964 à l’avant.

28. Intersection de la 131e rue et de Broadway, en 1972

Nous avons ici une autre voiture abandonnée, accidentée, de surcroît. Le modèle est une Austin Healey Sprite… ou une MG Midget, le destin des deux étant intimement lié dans l’histoire.

29. Avenue Madison, en 1972



Si vous êtes le moindrement sensible, vous souffrez de voir autant de voitures classiques circuler dans la neige.

30. 141e rue, en 1972

Voici une Ford LTD 1971-1972, parfait pour se faire voir.

31. Intersection de la 92e rue et de Broadway, en 1975

Cette voiture semble être une Pontiac Le Mans 1970. Ce qui est frappant, c’est qu’après seulement cinq ou six années sur le marché, elle ressemble à une voiture qui roule depuis 20 ans. Remarquez aussi la présence de pneus d’hiver à l’arrière et de gommes d’été à l’avant. Bien souvent, les gens se contentaient de remplacer seulement deux pneus l’hiver ou l’été venu.

32. Harlem, 1971

Une image qui se passe de commentaires, mais qui saisit tellement l’esprit du New York des années 70. La voiture est une Cadillac Fleetwood Sixty Special 1958. En arrière-plan, une Rambler Cross Country peut être aperçue.

33. L’avenue Brook, à l’intersection de la 149e rue

Une scène qui en dit beaucoup sur la fiabilité des voitures de l’époque. En effet, partout où l’on circulait, il était fréquent de voir des véhicules avec le capot relevé. La différence avec notre ère, c’est que le conducteur pouvait effectuer des réparations lui-même en quelques minutes et reprendre la route.

34. Avenue Lexington, en 1974

Cette Dodge Coronet 1973 subit les foudres de l’hiver – quoique le conducteur, pouce en l'air, ne semble pas se laisser abattre! À lire les commentaires relatifs à cette photo, on comprend que l’hiver 1974 avait été particulièrement difficile pour les Newyorkais. Un superbe cliché.

35. Grève des ordures, 1968

La Chevrolet 1958 que l’on peut voir à l’avant-plan semble avoir été une des victimes du désordre engendré par la grève des ordures en 1968. La ville était rapidement devenue une poubelle géante. Pourtant, le conflit n’avait duré que neuf jours…

36. Rue Rivington, en 1970

Aujourd’hui, dans les rassemblements de voitures anciennes, les classiques abondent. Dans les rues de l’époque, ils étaient plus rares. En fait, est-ce que le propriétaire de cette Dodge Charger R/T 1969 savait quelle valeur son véhicule était pour avoir aujourd’hui ? Probablement que non.

37. Quartiers invitants

Quand on vous mentionnait d’entrée de jeu que le New York des années 60 et 70 n’était pas très invitant pour les touristes, voilà le genre de quartier où il était préférable de ne pas se retrouver.

38. Rue Washington, à l’intersection de la place Washington, milieu des années 1970

Cette Ford Torino 1973 a connu une fin tragique. Son propriétaire en est peut-être sorti amoché. On ne peut que se demander ce qui a pu causer un tel accident. Un petit pari sur l’alcool ?

39. Tempête de neige, 1979

En 1979, la ville de New York est frappée par une tempête qui laisse quelque 30 centimètres de neige au sol. Si cette quantité est plus routinière chez nous, elle cause passablement plus de problèmes chez nos voisins du sud et on peut imaginer qu’avec les bolides de l’époque, la ville a dû être passablement paralysée pendant un certain temps.

40. Dirty Old 1970s New York City

Nous terminons cette galerie avec une image qui se passe de commentaires.

On vous invite du coup à visiter la page Facebook du groupe où vous pouvez découvrir des centaines de photos incroyables du New York de cette période. En vous y abonnant, vous aurez droit à des mises à jour qui vous permettront de découvrir d’autres photos incroyables.