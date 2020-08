L’édition de lancement du Ram 1500 TRX s’envole en trois heures

Le Ram 1500 TRX a fait ses débuts lundi dernier et sans surprise, l’engouement des amateurs a été bien perceptible sur le Net. Une camionnette offrant autant de puissance, ça ne laisse personne indifférent. À quel point ? L’édition de lancement du modèle, réservée à 702 exemplaires pour le marché américain, s’est envolée en trois heures seulement.

Si votre premier réflexe est de vous dire que le nombre d’unités, qui correspond au nombre de chevaux du moteur V8 suralimenté de 6,2 litres, est faible, et que trois heures, c’est suffisamment de temps pour les écouler, et bien dites-vous que le prix de cette variante est quand même de 90 265 $ américains, soit plus de 100 000 $ canadiens.

Tous les modèles de cette édition sont porteurs d’une peinture grise unique qui ne sera pas proposée sur les variantes plus « conventionnelles » du Ram 1500 TRX. Ils porteront également une plaque rouge en aluminium brossé à la console centrale. Cette dernière l’identifiera comme une version « Launch Edition ». Ladite plaque est similaire à celle que l’on trouve dans les habitacles des autres modèles TRX, mais Ram a modifié son style pour ces éditions de lancement.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

En outre, ces dernières seront chargées de caractéristiques. Le contraire aurait été étonnant à ce prix. Elles seront livrées avec le groupe d’équipement TR2 (le plus élevé), des garnitures intérieures en fibre de carbone, un ensemble d’accents de couleur, l’affichage tête-haute, une chaîne audio Harman/Kardon à 19 haut-parleurs, un toit ouvrant panoramique et des logos TRX sur la carrosserie.

« Nous avions dit que l’édition de lancement du Ram 1500 TRX partirait vite. Et nous le pensions à plus d’un chapitre », a déclaré Mike Koval fils, le responsable de la marque Ram.

Reste à avoir ce qui en sera pour les autres déclinaisons.