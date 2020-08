Hyundai Sonata N Line : un intéressant coulage d’informations

La nouvelle génération de la Hyundai Sonata a été présentée au Salon de New York en 2019. Immédiatement après ses débuts, les rumeurs ont commencé à circuler concernant une éventuelle version N Line. Rapidement, la firme coréenne a confirmé la nouvelle.

Ainsi, la version plus sportive du modèle doit faire ses débuts cet automne en tant que modèle 2021. Mieux, grâce au blogue Korean Car, nous avons droit à quelques photos qui ont été coulées.

Selon la source en question, la Sonata N Line sera équipée d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, un bloc qui va délivrer une puissance maximale de 290 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Le tout sera envoyé aux roues avant uniquement via le travail d’une transmission automatique à huit rapports et à double embrayage.

Tout ce que Hyundai a mentionné jusqu’ici à propos de sa Sonata N Line, c’est qu’elle était pour disposer de « plus de 275 chevaux ».

Notez que le moteur de la voiture est le même que celui des Genesis G80 et GV80 2021. Avec ces modèles, il développe 300 chevaux.

Outre le surplus de puissance dont elle va profiter, la Sonata N Line sera équipée d’une suspension aux réglages plus sportifs, de freins plus puissants, de roues de 19 pouces et de quatre embouts d’échappement. L’intérieur et l’extérieur présenteront également un style plus sportif. L’un des éléments distinctifs sera des sièges baquets décorés d’un logo N à l’avant.

À travers l’industrie, beaucoup est attendu de ce modèle, car c’est Albert Biermann, qui a dirigé la division M de BMW, qui se cache derrière. Il a également contribué à faire de voitures telles que la Kia Stinger et la Genesis G70 de véritables rivales en matière de performances.

Nous allons surveiller de près tout ce qui concerne les informations canadiennes entourant les débuts de cette variante, incluant son prix.