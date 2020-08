Acura dévoile les prix canadiens de son modèle TXL pour 2021

Acura Canada a annoncé aujourd’hui le prix de son modèle TLX 2021 qui devrait arriver chez les concessionnaires à la fin du mois de septembre.

Le prix de départ de la TLX est fixé à 43 990 $ et en échange, Acura promet des performances améliorées et plus de fonctionnalités par rapport au modèle sortant. Le prix d’entrée de la version 2021 est donc supérieur de 2000 $ à ce qu’il était en 2020 (lorsqu’équipé du moteur V6 de 3,5 litres, aujourd’hui disparu).

Le TLX avec l’ensemble Technologie coûtera 46 390 $, tandis que le groupe A-Spec fait monter la facture à 49 290 $. Ensuite, on a droit à l’ensemble Platinum Elite ; les acheteurs devront débourser plus de 51 690 $ pour l’obtenir.

Construite sur une architecture et un châssis exclusifs au modèle, la TLX 2021 est animée par un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres délivrant 272 chevaux et 280 livres-pieds de couple. C’est 13 livres-pieds de plus que l’ancien V6 de 3,5 litres (48 à 1500 tr/min). Une transmission automatique à 10 rapports à changement rapide, un réglage sport pour le châssis avec une suspension avant à double triangulation, la technologie du système de freinage de la NSX et des amortisseurs variables livrables sont également au menu.

Le système de traction intégrale SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) d’Acura, qui était une option sur le modèle de base l’an dernier, fait maintenant de l’équipement de série.

Ce dernier équipera aussi la nouvelle version Type S qui bénéficie d’un nouveau moteur V6 turbo de 3 litres. Elle sera proposée aux consommateurs à partir du printemps 2021, et son prix sera annoncé à l’approche du lancement.

Parmi les nouvelles technologies, il faut noter un système d’interface True Touchpad mis à jour. Ce dernier est connecté à un écran de 10,2 pouces, un système audio haut de gamme EBL Studio 3D avec 17 haut-parleurs livrables et un éclairage d’ambiance à DEL offrant pas moins de 24 thèmes (aussi livrable).

L’aide à la gestion des embouteillages et la reconnaissance des panneaux routiers font désormais partie de la gamme de systèmes de sécurité AcuraWatch, et le modèle sera équipé d’un coussin gonflable passager avant de nouvelles générations qui est conçu pour réduire les risques de blessures lors d’une collision frontale partielle.