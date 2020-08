Un cycle de huit ans pour la prochaine Ford Mustang

La génération actuelle de la Ford Mustang, la sixième, est proposée depuis septembre 2014, le moment où elle a fait ses débuts comme modèle 2015. Elle s’était pointée dans le cadre des célébrations entourant le 50e anniversaire du produit et pour la première fois, elle proposait une configuration à suspension indépendante à l’arrière.

On peut l’affirmer sans se tromper, cette Mustang aura marqué l’histoire.

Pour ce qui est du modèle appelé à la remplacer, on sait qu’il va faire ses débuts en 2022 comme modèle 2023, ce qui va donner à la cuvée actuelle une durée de vie de huit ans. Et bien selon ce que nous apprend Automotive News, qui cite comme sources des fournisseurs, il en serait de même pour la prochaine génération, ce qui nous mènerait jusqu’en 2030. À l’origine, la durée du modèle de septième génération devait durer six ans, mais cette stratégie aurait été revue.

Ces mêmes sources ont également révélé que la prochaine Mustang subirait une refonte de mi-parcours après sa troisième année de commercialisation, de la même manière que la cuvée actuelle a été rafraîchie en 2017.

Il a été également rapporté qu’un groupe motopropulseur hybride serait de la partie avec le modèle qui est présentement offert, mais selon de nouvelles informations, il faudra attendre la prochaine mouture pour en profiter. On parle d’une configuration hybride mettant à profit un moteur V8. Un V8 avec une unité électrique, disons que ça promet en matière de puissance.

Ce qui demeure incertain, c’est en ce qui concerne la plateforme. Aura-t-on droit à une évolution de la structure actuelle ou à une nouvelle architecture basée sur l’approche modulaire qui sert présentement les VUS Ford Explorer et Lincoln Aviator ?

L’année 2022 est encore loin, donc beaucoup de choses peuvent encore changer. Bien sûr, nous serons aux aguets.