Une version Tremor du Ford Ranger bientôt ?

Une rumeur coure à propos de l’ajout d’une version Tremor à la nomenclature du Ford Ranger qui est proposé en Amérique du Nord. La compagnie n’a rien confirmé pour l’instant, mais comme on le dit souvent, il n’y a pas de fumée sans feu.

Dans l’univers de la camionnette intermédiaire, les amateurs du Ford Ranger souhaitent, depuis le retour de cette dernière sur le marché, l’ajout d’une variante plus musclée et compétente au catalogue. Leur rêve ; le Ranger Raptor qui est proposé ailleurs sur la planète.

Ça ne demeure qu’un vœu pieux pour l’instant, mais un prix de « consolation » est peut-être dans les plans, soit une variante Tremor.

Si le nom vous semble familier, c’est parce que Ford propose déjà un ensemble Tremor sur la version Super Duty de sa Série F. Citant des sources anonymes, le site Ford Authority indique que le Ranger Tremor s’inspirerait de son grand frère avec un faciès avant redessiné pour améliorer l’angle d’approche, divers autocollants, ainsi que des marchepieds tubulaires. Le modèle s’installerait sur des pneus tout terrain BF Goodrich, des gommes montées autour de jantes porteuses d’un nouveau design.

Si l’on se fie à ce qui a été fait avec la livrée Super Duty, on peut s’attendre à ce que la déclinaison Tremor du Ranger propose quelques modifications à la hauteur de la suspension. Ford Authority a spéculé que le camion pourrait recevoir des amortisseurs plus massifs et a ajouté que le modèle offrirait aux conducteurs ayant soif d’aventure une garde au sol plus généreuse. Le modèle Tremor de la Série F dispose d’une suspension surélevée de deux pouces, ce qui lui permet d’avancer une garde au sol de 10,8 pouces.

Comme le Ranger Tremor s’inscrirait sous le plus puissant Ranger Raptor, il ne subirait aucune modification mécanique importante. La puissance serait donc assurée par le 4 cylindres EcoBoost de 2,3 litres, un bloc réglé à 270 chevaux et 310 livres-pied de couple. La motricité aux quatre roues serait bien entendu de série, tout comme la transmission automatique à 10 rapports de Ford.

Si tout se concrétise, les acheteurs auraient la possibilité d’ajouter l’ensemble Tremor aux moutures Lariat et XLT. Pour le moment, Ford n’a rien confirmé, donc il est impossible d’avancer une date possible pour l’arrivée d’une telle variante. Le hasard veut cependant que nous passions une partie de notre journée avec les gens de Ford pour la présentation statique du Bronco Sport, donc vous pouvez être certains que la question sera posée. Nous mettrons à jour cette nouvelle en cours de journée.