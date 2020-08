Le Chevrolet Silverado aura droit au hayon multifonction du GMC Sierra

Lors des changements au modèle qui sont prévus pour l’année 2022, la camionnette Silverado de Chevrolet pourrait recevoir le hayon multifonction déjà offert avec la version Sierra chez GMC.

Lorsque la camionnette GMC Sierra s’est présentée renouvelée l’an dernier, plusieurs se sont demandé pourquoi le hayon multifonction qu’elle portait n’était pas offert avec le modèle cousin chez Chevrolet, la Silverado.

Le hayon en question, qui offre six déploiements pour servir différents besoins et prend l’appellation MultiPro, a servi jusqu’ici à différencier le modèle Sierra du Silverado de Chevrolet. Cependant, le site GM Authority a appris de sources anonymes familières avec les plans de Chevrolet que la camionnette Silverado recevra bientôt sa propre version du hayon. Chez la plus populaire marque de General Motors (GM), il porterait le nom MultiFlex (ou Multi-Flex), une appellation que Chevrolet a déjà fait enregistrer. Initialement, il était prévu qu’il fasse ses débuts pour l’année modèle 2021. Son arrivée pourrait toutefois être retardée jusqu’à l’année modèle 2022 en raison de la pandémie.

La camionnette Silverado de Chevrolet et la Sierra de GMC sont pratiquement identiques, de sorte que l’ajout du hayon multifonction à la première sera un processus relativement simple. Il est intéressant de noter que GM Authority mentionne que les ingénieurs pourraient ajouter une septième fonction au hayon, sans toutefois révéler ce que cette dernière pourrait être. On ne sait pas non plus si les deux véhicules bénéficieraient de cette dernière ou si elle serait exclusivement proposée sur la représentante de Chevrolet.

Au passage, l’année 2022 sera importante pour les deux modèles alors que des mises à jour majeures sont attendues, dont, potentiellement, une suspension arrière indépendante. Des améliorations intérieures sont également prévues, là où il est le plus urgent pour GM d’agir. Un mystère demeure pour l’instant, à savoir si la Silverado recevra la robuste boîte de chargement en fibre de carbone qui est livrable avec la Sierra.

Chose certaine, si Chevrolet veut toujours se montrer menaçante pour Ford, elle devra apporter des changements significatifs à son modèle, surtout dans l’optique où un nouveau F-150 s’apprête à faire ses débuts chez l’ennemi.