Le Ram TRX est enfin présenté

Ram a enfin présenté la version TRX de sa camionnette pleine grandeur. Avec une panoplie de composantes pensée pour la conduite hors route, en plus de son moteur Hellcat de 702 chevaux, disons que ça promet.

Le Ford F-150 Raptor n’est plus seul dans sa catégorie. Cette semaine, Ram a enfin levé le voile sur celui qui était très attendu dans le milieu, soit le modèle TRX 2021. Si l’on se fie à la fiche technique de ce dernier, ça doit déjà s’activer dans les bureaux de Ford.

Le concept Ram TRX avait été présenté en 2016. L’attente a été longue. Sans se tromper, on peut dire qu’elle a valu la peine. La bête qui vient d’être présentée va en faire baver plus d’un. Et ça commence avec ce qui se cache sous le capot.

Sans surprise, la salle des machines va cacher un V8 suralimenté de 6,2 litres, un bloc que l’on connaît bien sous le nom de Hellcat ». Au service du Ram TRX, il va proposer une cavalerie de 702 chevaux — 5 de moins que les Dodge Challenger et Charger, en raison d’une admission plus élevée pour tenir compte de la capacité de la camionnette à circuler dans 32 pouces d’eau profonde. Les ingénieurs affirment aussi avoir utilisé un carter d’huile plus profond et le collecteur d’échappement a été conçu pour s’y adapter également.

Selon Ram, le TRX sera en mesure d’effacer le 0 à 160 km/h en quelque 10,5 secondes et atteindre le quart de mile en 12,9 secondes, le tout à une vitesse maximale de 118 miles à l’heure, soit 190 km/h. L’ironie, c’est qu’on se trouve limité par la taille des pneus à indice de vitesse T dont la taille est de 365/65R18. Ces derniers doivent être en mesure d’opérer sur le bitume et hors des sentiers battus.

En plus de ses 702 chevaux, le moteur Hellcat sert un couple de 650 livres-pieds. Il est relié à une transmission automatique à huit rapports qui a été empruntée au Jeep Cherokee Trackhawk, et à une boîte de transfert à deux vitesses.

L’arrière est équipé d’un différentiel (Dana 60) à verrouillage électronique pour une utilisation tout terrain. Les ressorts à l’arrière font 23,6 pouces de haut — les plus hauts jamais installés sur un pick-up de grande taille — et des amortisseurs adaptatifs Bilstein Black Hawk e2 à charge d’azote avec réservoirs à distance sont présents pour un meilleur contrôle de la conduite.

Ram affirme avoir conçu un châssis qui est composé, à 75 %, de pièces neuves par rapport au Ram 1500. Le Ram TRX a une garde au sol de 11,8 pouces et des angles d’approche, de franchissement et de sortie de 30,2, 21,9 et 23,5 degrés, respectivement.

Par rapport au Ram 1500 normal, le Ram 1500 TRX est plus large de 8 pouces et son essieu avant a été relevé de 0,8 pouce pour accueillir les gros pneus Goodyear Wrangler Territory de 35 pouces. Comme le Raptor, le TRX est trop large pour ne pas avoir de feux de gabarit ; Ram les a montés dans la prise du capot qui aspire 50 % de l’air nécessaire au moteur. L’autre moitié provient de l’énorme calandre, équipée d’un logo RAM qui laisse passer l’air afin de permettre au moteur de respirer.

Si vous le devez, le Ram TRX peut remorquer jusqu’à 8100 livres ou transporter jusqu’à 1310 livres dans sa caisse. Selon Ram, la version TRX pèse 600 livres de plus qu’un Ram 1500 équipé d’un V8 de 5,7 litres. Ce n’est pas plus grâce aux économies de poids réalisées avec la présence d’un capot, d’un hayon, de plaques de protection et d’un arbre de transmission en aluminium.

Tout le reste a été renforcé pour les violentes séances hors route que le modèle devra assurément endurer.

À l’intérieur, les concepteurs ont ajouté des sièges plus épais avec 25 % plus de soutien, en plus d’un écran tactile de 12 pouces orienté verticalement sur toutes les livrées TRX. Une plaque signalétique sérialisée sur la console centrale de chaque modèle porte le numéro d’identification du véhicule et les caractéristiques du moteur et du compresseur.

Tous les modèles sont équipés d’un nouveau volant à fond plat et de palettes de changement de vitesse. Un sélecteur de rapports à poignée remplace le bouton rotatif du Ram 1500 et un nouveau rétroviseur numérique sert la version TRX. Les sièges en tissu et en vinyle sont de série sur la garniture de base TRX TR, tandis que les sièges en cuir sont livrables avec les déclinaisons TR1 et TR2. Au sommet de la hiérarchie, une chaîne audio Harmon / Kardon de 900 watts composée de 19 haut-parleurs et d’un caisson de graves de 10 pouces est de la partie.

Est-ce qu’on peut se permettre de dire que ça promet ?

Bien sûr, il faudra prendre le volant de cette chose pour en avoir le cœur net, mais on vous avoue qu’on ne se fera pas prier pour le faire. Le jour où ce sera fait, vous en serez les premiers informés.