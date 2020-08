Mazda Canada annonce ses prix pour le CX-9 2021

Mazda Canada annonce les prix canadiens pour le Mazda CX-9 2021.

Non, le CX-9 ne fête pas ses 100 ans cette année. Par contre, le créateur du VUS devient, lui, centenaire. Conséquemment, nous aurons droit à une édition 100e anniversaire, a annoncé le constructeur japonais. L’édition 2021 du plus gros VUS de Mazda inclut également une nouvelle édition Kuro qui met l’accent sur un style plus haut de gamme.

Le VUS à trois rangées sera livrable pour les acheteurs canadiens à partir de 39 900 $, soit le prix d’entrée de la version GS. Pour ceux qui veulent un CX-9 allongé, la variante GS-L vient ensuite dans la gamme et sera proposée à 43 600 $. L’ensemble offrant des sièges de type capitaine porte le prix de cette version à 43 900 $. Le modèle CX-9 GT est quant à lui proposé à un prix de départ de 48 850 $, ou 49 150 $ si vous choisissez les sièges capitaines.

Kuro

En passant aux versions haut de gamme du CX-9, le prix d’entrée dépasse la barre des 50 000 $. L’édition Kuro, avec laquelle Mazda promet un style unique et des caractéristiques haut de gamme, coûte 50 150 $. Les acheteurs bénéficieront d’un style exclusif avec une peinture extérieure gris polymétal ou noir de jais, des rétroviseurs extérieurs chauffants noirs brillants, de nouveaux designs pour la calandre avant (noir brillant) et des jantes en alliage d’aluminium noir métallisé de 20 pouces.

L’intérieur est doté de sièges en cuir rouge grenat, de surpiqûres rouges sur le volant et sur le panneau de la console centrale, ainsi que de garnitures intérieures noir métallique sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les poignées de lucarnes de ventilation. L’édition Kuro est équipée de série de sièges capitaines à la deuxième rangée avec accoudoirs et un passage central.

Signature

Vient ensuite l’édition Signature (51 850 $), qui arbore un nouveau design de calandre en gris titane métallisé mettant en valeur l’éclairage d’accentuation de la grille à DEL. Parmi les autres nouveautés, citons les nouvelles jantes de 20 pouces en alliage d’aluminium gris clair très brillant et les doubles sorties d’échappement plus grandes.

Le style intérieur a été amélioré grâce à de nouvelles courtepointes et bordures plissées sur les sièges de la première et de la deuxième rangée, ainsi que des motifs d’aluminium sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les poignées de lucarnes de ventilation. Les sièges capitaines de la deuxième rangée sont inclus de série et la console centrale est de qualité supérieure, de même que le compartiment de rangement des accoudoirs, les boutons des sièges chauffants et les porte-gobelets.

Les acheteurs de l’édition Signature bénéficient également de sièges en cuir Nappa (livrable) en châtaigne foncée ou blanc arctique, de garnitures intérieures en bois de Santos en palissandre, d’un rétroviseur sans cadre et de surpiqûres transversales uniques sur le volant.

100e anniversaire

Cette édition spéciale (53 350 $) rend hommage à la première voiture de tourisme de Mazda, le coupé R360 lancé en 1960. Le modèle porte exclusivement la couleur blanc neige nacrée. Il est doté d’une sellerie en cuir Nappa rouge grenat et d’un tapis assorti en rouge, avec des éléments contrastants blancs parsemés dans tout l’habitacle, notamment sur la console centrale avant, le tableau de bord inférieur et les panneaux de porte avant et arrière.

Comme vous vous en doutez, des écussons spéciaux sont ajoutés à la carrosserie du véhicule, aux enjoliveurs de roues, aux tapis de sol, aux porte-clés et sont gravés en relief sur les appuis-tête des sièges avant. En outre, chaque client recevra un cadeau d’achat pour commémorer le 100e de Mazda. Ce dernier inclut un modèle très détaillé de la Mazda R360, ainsi qu’un livre de photos qui survole l’histoire de la marque.

Toutes les versions du Mazda CX-9 2021 sont équipées d’un moteur 4-cylindres turbo Skyactiv-G de 2,5 litres offrant 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple (essence à indice d’octane 93), ou 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple avec de l’essence ordinaire. Une transmission automatique Skyactiv-Drive à 6 vitesses et le G-Vectoring Control Plus sont de série. La transmission intégrale i-Activ de Mazda avec aide à la traction tout terrain est également de série avec tous les niveaux de finition.

Le CX-9 2021 sera livrable chez les concessionnaires Mazda à partir du mois prochain.