BMW va produire une M3 familiale, mais nous ne l’aurons pas

Si la réponse de nos voisins américains envers la pandémie a de quoi nous faire vivre quelques frustrations en tant que Canadiens, leur aversion pour les familiales a de quoi nous mettre en colère. En effet, le peu d’intérêt de nos amis résidant au sud du 49e parallèle pour les voitures à toit long va nous priver d’un modèle qui aurait assurément fait sensation chez nous, soit une version Touring de la BMW M3.

Lorsque la compagnie a annoncé cette semaine qu’elle allait construire une version de production M3 Touring, exauçant au passage un souhait formulé par des passionnés depuis des décennies à travers la planète, on a vécu d’espoir de ce côté-ci de l’Atlantique. Avec un moteur 6-cylindres en ligne biturbo d’au moins 480 chevaux sous le capot, cette voiture va devenir une des plus attrayantes de la gamme BMW. Cependant, comme la plupart des bolides européens de performance, elle ne sera pas vendue en Amérique du Nord.

Un porte-parole de BMW pour l’Amérique du Nord a confirmé par courriel au magazine Road & Track que la compagnie ne prévoit pas importer la M3 Touring aux États-Unis. On doit se rendre à l’évidence et avouer que le geste de l’entreprise est logique, car elle ne vend déjà plus la variante familiale de la Série 3 régulière. D’ailleurs, ni Audi ni Mercedes-Benz proposent leurs déclinaisons semblables chez nous, soit les RS 4 Avant et Mercedes-AMG C63 S Wagon.

On comprend, mais la décision est déchirante pour les amateurs.

Est-ce que la compagnie pourrait changer d’avis un jour ? Rien n’est impossible, mais il ne faudrait pas parier là-dessus. Cependant, ce qu’il est important de vivre d’espoir !