Voici les prix du Toyota RAV4 Prime 2021

Toyota Canada a enfin dévoilé les prix de la version Prime de son VUS RAV4. Sans surprise, l’offre s’amorce sous les 45 000 $.

Parmi les modèles les plus attendus de l’année, la version Prime du Toyota RAV4 est du lot. La variante enfichable du plus populaire VUS en Amérique du Nord a été présentée l’an dernier, mais c’est finalement au cours des prochains jours/semaines/mois qu’elle va se pointer, selon l’endroit où l’on se trouve au pays.

Cette semaine, nous avons eu droit à une présentation en ligne avec les gens de Toyota Canada où l’on nous a communiqué les prix, ainsi que le moment où le modèle allait être vraiment livrable.

On a la première réponse. Pour la deuxième, c’est un peu plus complexe.

Pour les prix, d’abord, il faut savoir que trois déclinaisons seront proposées. Dans un premier temps, le modèle « d’entrée de gamme » sera la version Prime SE dont le prix, sans surprise, sera tout juste sous la barre des 45 000 $ à 44 990 $. Rappelons que pour être admissible au rabais fédéral, le prix de la version la moins chère d’un modèle du genre doit être sous cette barrière.

Pour vous situer dans la famille RAV4, on parle essentiellement d’une version LE hybride à quatre roues motrices à laquelle on ajoute le nécessaire pour au moins vous donner l’impression d’en avoir pour votre argent. Ainsi, dès le départ, vous pourrez compter sur des roues en alliage de 18 pouces, sur un écran multimédia de 8 pouces, sur des sièges avant et arrière chauffants, sur un volant chauffant gainé de cuir, ainsi que sur des essuie-glace qui détectent la pluie.

Et c’est sans compter sur les 83 chevaux supplémentaires offerts par cette version. L’autonomie électrique et la faible consommation ont beau être le nerf de la guerre ici, un petit surplus de puissance est toujours le bienvenu.

En grimpant dans la gamme, vous découvrirez la livrée XSE à 51 590 $, puis cette dernière dotée du groupe Technologie au prix de 56 990 $. La première avance des éléments comme un écran multimédia de neuf pouces, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, de même qu’un rétroviseur à atténuation automatique, par exemple. De son côté, le groupe Technologie ajoute un toit panoramique, une chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs, des sièges avant ventilés et l’affichage tête-haute, entre autres choses.

Bien sûr, à travers tout cela, l’offre devient intéressante là où les rabais gouvernementaux font fondre la facture. Au Québec, on parle d’une combinaison de cadeaux qui atteignent 13 000 $. En Colombie-Britannique, aux 5000 $ du gouvernement fédéral s’ajoutent 1500 $ de la partie provinciale, ce qui porte l’incitatif à 6500 $. Ailleurs au pays, seule l’offre du fédéral s’applique.

Voilà pourquoi Toyota va d’abord servir ses RAV4 Prime au Québec. Par la suite, le marché de la Colombie-Britannique sera sustenté, puis le reste du Canada.

Quant à savoir quel sera le délai de livraison entre le moment où vous commandez un exemplaire, là, on a fait du patinage artistique chez Toyota. En fait, c’est qu’on est incapable de nous donner une réponse précise… parce qu’il n’y en a pas. La vérité, c’est que ça peut varier d’un concessionnaire à un autre. Ça peut aussi dépendre du nombre de réservations effectuées à un endroit donné plutôt qu’à un autre.

Ce que Toyota Canada conseille, c’est de vérifier auprès de votre dépositaire pour en avoir le cœur net. Ce qui est clair, c’est que le RAV4 Prime commence à se pointer en concession et qu’il va graduellement s’implanter sur les routes canadiennes, mais surtout là où les rabais le rendent plus attrayant.

Et pour vous donner une dernière idée du rythme où les unités seront livrées, Toyota mentionne que 85 % des modèles 2021 seront livrés pendant l’année 2021, soit de janvier à décembre.