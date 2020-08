Une orgie d’écrans pour l’habitacle de la prochaine Mercedes-Benz Classe S

Si vous aimez les écrans à bord des nouvelles générations de véhicules, vous serez servis avec ce que nous réserve la prochaine mouture du modèle phare de Mercedes-Benz, la Classe S. En revanche, si vous vous ennuyez des tableaux de bord dotés de cadrans analogiques et de boutons, alors là, vous serez endeuillés.

Mercedes-Benz vient de nous donner un autre aperçu de son modèle avant ses débuts le 2 septembre prochain. Cette fois, on découvre que l’intérieur de la berline de grand luxe sera dominé par des écrans géants. Voyez-le vous-même sur la photo principale de ce billet, l’écran tactile central, orienté verticalement, occupe la quasi-totalité de la console. Il profitera également d’un nouvel éclairage interactif à DEL qui répond aux systèmes d’assistance au conducteur.

En tout, la nouvelle classe S pourra compter sur cinq écrans qui, selon Mercedes, sont dix fois plus lumineux que ceux de la génération précédente. De plus, ils peuvent tous être réglés et ajustés en utilisant les commandes vocales du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) qui répond aux phrases commençant par « Hey Mercedes ». Des cinq écrans possibles, deux sont livrés de série. Il y a d’abord l’écran central à DELO incliné de 12,8 pouces, ce dernier étant le centre d’attention. Puis, on retrouve celui de 12,3 pouces qui joue le rôle des jauges numériques.

Pour ce qui est des trois autres, voici de quelle façon ils se présentent. D’abord, le système de divertissement des places arrière ajoute deux écrans de 11,6 pouces à chaque dossier de siège avant. Puis, pour accompagner le tout, une tablette MBUX de 7 pouces sera servie pour les passagers arrière.

De plus, des fonctions tactiles seront intégrées au volant. En plus des pavés que nous retrouvons tranquillement sur les volants de certains nouveaux modèles de la marque, les fonctions du volant tactile de la Classe S seront en mesure d’indiquer aux systèmes d’aide à la conduite si vos mains sont bien agrippées au volant.

De plus, la classe S 2021 sera équipée de série d’un nouvel éclairage intérieur interactif à DEL intégré dans les systèmes d’assistance au conducteur. Par exemple, si une voiture se trouve dans l’angle mort, un voyant rouge clignotera pour alerter le pilote. Quantité d’autres fonctions seront également de la partie.

Nous en apprendrons plus sur la nouvelle Classe S de Mercedes-Benz lors de son dévoilement officiel au début du mois de septembre. Le modèle est attendu au tournant de l’année prochaine en Amérique du Nord.