Chrysler Pacifica 2020 : 10 choses à savoir

Dès que la Pacifica fut garée dans mon entrée de garage, j’ai entrepris de faire ce que je n’avais pas fait avec une fourgonnette depuis très longtemps, depuis le temps où j’y entassais femme, enfants et bagages (plus ou moins dans cet ordre) avant de partir en expédition familiale vers une plage du Maine : j’ai jonglé avec les 8 places de ce produit Chrysler pour en déterminer toutes les combinaisons possibles… et récolter au passage au moins 10 choses à savoir !

# 1 Le test des tests

Après tout, la polyvalence d’une minivan est la raison numéro un qui pousse un consommateur à s’intéresser à ce type de véhicule. Pas son moteur, un peu sa consommation, jamais son look. Comment va-t-elle accommoder ma tribu et ses bébelles, voilà LA question.

Alors je me suis attaqué à chacun des sièges comme si c’était un cube Rubik. Pour rendre le défi encore plus intéressant, je me suis interdit de consulter le manuel du propriétaire. Parce que ça ne doit pas prendre un quotient Mensa pour modifier la configuration d’un habitacle. Enfin, c’est ce que j’espérais …

# 2 Avancez en arrière !

J’ai commencé par les places du fond. En prévision d’un voyage, ce sont toujours elles les premières qui partent ou qui restent, selon l’équation passagers/valises à résoudre. Et puis, ça permet de débuter l’épreuve doucement, debout sous le hayon. Les acrobaties à genoux sur le plancher pour décrocher les autres sièges viendront bien assez vite…

# 3 Belle invention

Or, à l’arrière, la première chose que l’on remarque, c’est le trou. La fosse. Quand les deux places du fond servent, ce vide dans le plancher permet bien sûr d’empiler plus de bagages. Mais quand les sièges doivent s’effacer, cet abysse les avale. C’est le Stow’n Go, le système né en 2005 dans la Town & Country, l’ancêtre de la Pacifica, que l’on peut traduire par « Range & Part ».

On attrape d’abord la courroie marquée du chiffre 1 (« Élémentaire, mon cher Watson ! ») pour rabattre les appuie-têtes. En tirant ensuite sur la lanière 2, voyez le siège en entier basculer dans le creux. Simple comme bonjour et très ingénieux. Tellement que la Honda Odyssey, la Toyota Sienna et la Kia Sedona ont toutes repris l’idée à leur compte (Toyota l’a baptisée Split-n-Stow).

Comble du raffinement, déboursez plus chez Chrysler et le Stow’n Go s’électrifie. Un petit bouton et hop ! admirez la chorégraphie !

# 4 Une exception

À propos d’électricité, la Pacifica est célèbre pour sa version PHEV. Le même V6 Pentastar 3,6 litres de mon véhicule d’essai, mais à cycle Atkinson, est affublé en prime d’une batterie de 16 kWh pour permettre à cette Pacifica hybride rechargeable de parcourir environ 50 kilomètres en mode 100% électrique (la nouvelle Sienna 2021 sera hybride mais point enfichable). Bonne nouvelle, les sièges du fond de la variante PHEV bénéficient également du Stow'n Go.

# 5 Le show du refuge

Au tour des places centrales maintenant ! Dans la Pacifica régulière (et dans la Dodge Grand Caravan, la cousine bon marché), le Stow’n Go fonctionne là aussi, un exploit exclusif aux deux fourgonnettes FCA. Pourquoi pas chez les rivales ? J’ai posé la question à Kia, Honda et Toyota. Cette dernière a répondu que sa rangée centrale Magic Slide fournie le meilleur accès et dégagement de la catégorie aux occupants de la banquette du fond, et, bien que ses sièges s’enlèvent « facilement », peu de familles s’en donnent la peine.

La Sedona, elle, a recours au système Slide’n Stow : les sièges centraux se dressent à la verticale pour libérer du plancher et créer un excellent passage vers la 3e rangée. Dans la Pacifica, l’accès vers le fond se taille en attrapant une poignée sur les fauteuils médians. Tirez dessus et l’arrière du siège se soulève et s’incline vers l’avant pour ouvrir un corridor décent.

# 6 Une autre gâterie

Je disais donc : au tour des places centrales ! Ici, pas de tour de magie électrique, sauf le bouton Auto Advance’n Return sur le pilier B qui coulisse automatiquement le trône du conducteur et de son passager pour autoriser les sièges du milieu à exécuter l’opération Stow’n Go sans interférence. Un équipement absent de ma version, alors j’ai fait pareil mais manuellement.

# 7 Encore des trous

En retirant le protège-tapis, on accède à deux trappes. Tirez sur l’œillet, le couvercle de la trappe se plie en deux et un mécanisme le maintient au garde-à-vous. Et là, une autre fosse. Elle n’est pas vide. Elle recèle un bac en plastique. La Pacifica vous invite à ranger d’autres cossins dans ses entrailles.

Mais si ce sont les sièges que vous voulez ranger, faut se débarrasser des bacs. Cela fait, on s’amuse encore avec des lanières clairement numérotées pour encastrer les sièges dans le plancher. Ne reste plus qu’à remettre les sections du plancher en place et le protège-tapis, ne pas abandonner les bacs au bord du chemin et voilà que votre van commence de plus en plus à ressembler à un fourgon de déménagement.

# 8 Toujours l’exception

Dans le cas de la Pacifica hybride, si ses places arrière s’escamotent, ses fauteuils centraux s'en abstiennent en raison de la batterie logée dans le plancher. On peut seulement en abaisser les dossiers, ou alors les retirer complètement du véhicule. Vu leur poids, attention à votre dos !

# 9 La récalcitrante

Les sièges du fond et les places latérales du centre disparus dans le plancher, celui-ci n’est pas encore nu pour autant. Il reste la 8e place, le milieu du milieu, la moins confortable, celle qui se transforme en accoudoir et porte-gobelet quand on rabat le dossier ou celle qui n’existe carrément pas dans les versions 7 places de la Pacifica qui préfèrent deux sièges capitaine. Que fait-on avec cet avorton de siège qui rechigne à disparaître dans la cave du véhicule ? On l’expulse.

Au niveau du plancher, voyez la courroie. Hé oui, une autre ! Tirez et les ancres arrière se libèrent. Là je suis à genoux et je soulève tout. Ça vient assez facilement, puis ça bloque. Il y a la ceinture de sécurité descendue du plafond qui retient le bataclan.

On s’en débarrasse comment ? Je taponne cinq minutes avant de découvrir que l’attache près du coussin comporte une petite fente rouge. Et si je l’enfonce ? Mais avec quoi ? Avec la langue de métal qui se fiche normalement dans la boucle de la ceinture pour sangler l’occupant du siège. Et, de fait, en pointant le coin métallique dans la fente, voilà-t-y pas la ceinture qui se détache. Chrysler a même prévu au plafond un nid pour la ranger. Je peux enfin sortir le 8e siège de la Pacifica. Mission accomplie ! Alléluia !

# 10 Question bidou

Ma Pacifica Touring affichait un tarif basique de 43 495$ et un prix total de 49 665$ avec options et frais d’expédition. Le modèle L est le moins cher de la gamme à partir de 37 995$. La variante PHEV, elle, démarre à 53 095$. La Pacifica 2021 débarquera durant le dernier trimestre de l’année. Grosse nouvelle, la traction intégrale sera optionelle (sauf pour la PHEV), comme la Sienna. On ignore encore à quel prix mais nous savons qu’il y aura une Pacifica 2020 AWD Launch Edition à partir de 50 090$.