Honda réserve de nouveau le nom CR-Z

L’année 2021 ne sera pas la plus excitante chez Honda, du moins pour ceux qui aiment les bolides au tempérament un peu plus sportif. La disparition de la Fit et de la version coupée de la Civic, ainsi que l’abandon de la boîte de vitesses manuelle avec l’Accord et l’interruption temporaire de la Civic Si (en attendant la nouvelle génération de la Civic), n’ont rien de réjouissant.

Ne reste que la variante Type R de la Civic, finalement. Sauf qu’il y a peut-être une lueur d’espoir à l’horizon. On dit bien peut-être…

En fait, la compagnie a effectué une demande de réservation de marque auprès de l’Office américain des brevets et de la propriété intellectuelle, le tout pour l’appellation CR-Z. Un enregistrement de nom, ça veut parfois tout dire, mais ça peut aussi être insignifiant. Dans le passé, on a vu des demandes être effectuées simplement pour préserver les droits sur un nom. En d’autres occasions, toutefois, ça annonçait l’arrivée d’un nouveau produit. Qu’on pense au Maverick chez Ford.

Malgré tout, on aimerait bien croire que Honda planifie le retour d’un coupé sportif dans sa gamme.

La CR-Z hybride n’a été présente sur le marché que le temps d’une génération, soit de 2011 à 2016. Le modèle se voulait une interprétation moderne de la célèbre CR-X des années 80. Si jamais Honda revient à la charge, il sera intéressant de voir quelle forme prendra le nouveau modèle, outre sur le plan esthétique. On parle bien sûr de sa configuration mécanique qui pourrait comprendre une quelconque forme d’électrification. Et pourquoi pas un modèle hyper léger doté du moteur de la Civic Type R ?

On est encore loin de la coupe, mais sachant que la compagnie a réservé le nom de nouveau, nous allons être doublement à l’affût de toute nouvelle qui nous laisserait croire que le retour de la CR-Z serait dans les plans.

Et entre nous, si une compagnie a besoin d’un peu de piquant dans sa gamme, c’est bien Honda.

