Top 10 de la convivialité des habitacles en 2020, selon WardsAuto

WardsAuto a de nouveau produit son classement annuel des véhicules offrant la meilleure expérience d’utilisation multimédia à ses occupants. Nous vous invitons à consulter la cinquième édition de ce palmarès alors qu’on jette un regard sur les 10 systèmes multimédias honorés.

Pour réaliser ses évaluations, l’équipe de WardsAuto a examiné des éléments de l’expérience utilisateur comme les écrans tactiles, les commandes vocales, la connectivité, les technologies d’assistance au conducteur et la convivialité générale. Les véhicules de luxe et de marques génériques ont été pris en compte, le jury considérant également la valeur offerte par chaque modèle.

Audi Q7

L’interface multimédia hautement personnalisable d’Audi a reçu de bonnes notes de la part des experts de Wards, bien qu’il soit clair qu’une période d’adaptation est nécessaire pour la personnaliser et l’utiliser à son plein potentiel.

Le VUS Q7 a été rafraîchi cette année et cela a inclus la mise à jour de l’environnement intérieur. En ce qui concerne l’expérience utilisateur (ou UX), le point culminant est le trio d’écrans pleine couleur dont bénéficie le modèle : le cockpit virtuel configurable devant le conducteur, ainsi que deux grands écrans superposés sur la console centrale. L’écran inférieur sert à la climatisation et au réglage du confort, tandis que l’écran supérieur permet d’accéder au système multimédia.

Les utilisateurs qui ne sont pas particulièrement intéressés par l’exploration des détails du système multimédia peuvent laisser les choses telles qu’elles sont, mais les adeptes auront des heures de plaisir à régler chaque paramètre (consommation de carburant, volume des avertissements du capteur de stationnement, etc.).

Wards a également félicité Audi pour la surabondance de prises électriques et de ports USB, les boutons de climatisation de la deuxième rangée et la facilité avec laquelle les téléphones intelligents peuvent être connectés.

BMW X7

Si ce qui s’applique au Q7 est tout aussi valable pour le X7, un autre grand véhicule utilitaire de luxe allemand. Les innovations de BMW en matière de connectivité multimédia sont un délice pour les fanatiques de technologie, et la nature personnalisable des différents écrans est attrayante pour les plus exigeants.

Les analystes de Wards ont également apprécié le travail effectué par BMW pour créer un environnement qui peut être ajusté afin de refléter, ou encore de créer, certaines humeurs chez ses occupants, de la plus sportive à la plus apaisante. Le portail pour y parvenir est le menu « Caring Car » sur l’écran principal. Les utilisateurs peuvent y sélectionner les réglages « Vitalize » ou encore « Relax », selon leur état d’esprit. Le premier ouvre le toit et lance un air dansant sur la chaîne audio, il active le système de ventilation du siège et fait passer l’éclairage ambiant au vert. Le second fait apparaître une musique plus apaisante, réduit la vitesse et le bruit de la climatisation, change l’éclairage pour une couleur plus zen et augmente la température ambiante, notamment.

Mieux encore, vous pouvez accéder à l’ambiance désirée sans toucher à aucun bouton ; il suffit d’utiliser le système de commande vocale pour lui dire comment vous vous sentez.

Cette technologie sophistiquée est soutenue par des sièges massants, un système de recharge sans fil pour les téléphones, huit ports USB, et diverses garnitures (métalliques, bois et cuir), même à la troisième rangée. Comme avec le Q7 d’Audi, Wards a constaté que le couplage des téléphones était une affaire simple et rapide.

Chevrolet TrailBlazer

Le nouveau petit VUS de Chevrolet figure sur la liste à sa première année d’existence, aidé par le fait qu’il est doté d’un équipement de série généreux pour le prix. Citons la connectivité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que plusieurs technologies d’assistance à la conduite (par exemple le freinage d’urgence automatique, le freinage avant pour les piétons, l’assistance au maintien de la trajectoire avec avertissement de sortie de voie, l’alerte de collision avant et la technologie Teen Driver si appréciée par les parents inquiets).

Les experts de Wards ont également apprécié le caractère intuitif et convivial des systèmes du véhicule, à commencer par le système multimédia Infotainment 3 Plus accessible via l’écran standard de sept pouces (ou huit pouces en option).

Le nouveau modèle s’insère dans la gamme du constructeur automobile entre les Trax et Equinox (chez Buick, le nouveau Encore GX joue le même rôle). Le nouveau venu offre à Chevrolet un solide trio de VUS d’entrée de gamme.

Pour ceux qui sont prêts à dépenser un peu plus, sachez que le TrailBlazer peut aussi être équipé de la transmission intégrale dans sa version Activ — qu’Auto123 va mettre à l’essai dans les prochaines semaines.

Ford Escape

Le Ford Escape est reconnu pour les superbes images et graphiques de son système multimédia. Les experts de Wards ont souligné l’excellente image offerte par la caméra de recul ainsi que des jauges et des cartes de navigation. L’absence d’éblouissement et la richesse des détails ont également été soulignées. Christie Schweinsberg, membre du jury, a dit de l’Escape hybride enfichable : « L’écran des jauges et l’écran tactile ont tous deux une résolution et une clarté incroyables ».

Parmi les autres qualités du nouveau Ford Escape, citons la facilité de couplage des téléphones intelligents, de même que le nouveau système multimédia Sync 3 grandement amélioré avec lequel on trouve non seulement les applications Android Auto et Apple CarPlay, mais aussi Alexa et Waze.

L’Escape 2020 hérite également d’un nouveau système audio Bang & Olufsen (575 watts, 10 haut-parleurs, extrêmes-graves inclus) qui a grandement impressionné les membres du panel de Wards. Le modèle est équipé du système CoPilot360 de Ford et d’un système de navigation à commande vocale (les commandes vocales ont été jugées fiables et rapides à réagir).

Dans l’ensemble, le jury a beaucoup apprécié la quantité de technologie d’assistance à la conduite incluse pour le prix avec l’Escape.

La présence (en option) du toit ouvrant panoramique avant et arrière ne nuit pas non plus à l’UX dans l’Escape 2020.

Hyundai Sonata

Hyundai, une entreprise réputée à juste titre pour offrir beaucoup d’équipement et de fonctionnalités en regard du prix, refait le coup avec sa berline Sonata 2020. Wards a souligné la grande quantité de technologies et de fonctionnalités incluses dans le produit, à savoir l’éclairage ambiant, un système audio Bose de qualité supérieure et une tonne de systèmes d’assistance à la conduite.

Certaines des meilleures caractéristiques sont incluses à partir du modèle de base, tandis que d’autres s’ajoutent au fur et à mesure que l’on grimpe dans la gamme. La Sonata se compare favorablement à ses rivales dans le segment.

Le tableau de bord numérique de 12,3 pouces et l’écran d’affichage central de 10,25 pouces ont tous deux étés jugés impressionnants pour leurs graphismes et leurs temps de réponse rapides, sans compter qu’ils sont en fait agréables à utiliser.

Les sièges très confortables et ventilés contribuent également à rendre la vie des occupants des premières rangées plus agréable.

Wards a par ailleurs apprécié l’agencement épuré de la console centrale, libéré par le fait que les commandes du sélecteur de rapports sont composées de boutons à la console centrale. La grande qualité de finition a aussi été soulignée. Dave Zoia, membre du jury, a ainsi résumé la Hyundai Sonata 2020 : « Une valeur solide et une bonne apparence dans l’ensemble ».

Kia Seltos

Il ne devrait pas être trop surprenant de trouver plusieurs modèles flambant neufs sur cette liste. Après tout, ce sont les modèles les plus modernes sur le marché et les propriétaires (et les médias) n’ont pas eu le temps de déceler des problèmes qui n’apparaissent qu’après une utilisation prolongée ou lorsque les véhicules commencent à vieillir.

Quoi qu’il en soit, Wards a récompensé le petit VUS de Kia qui se situe juste au-dessus du Niro dans la gamme du constructeur coréen. Selon les experts du magazine, les ingénieurs de la marque n’ont pas raté leur coup avec le Seltos.

D’entrée de jeu, le modèle bénéficie d’un look audacieux et d’un prix d’entrée peu élevé, mais l’expérience entre vraiment en jeu lorsqu’on s’installe à bord. Ici, Wards a salué l’impressionnant système multimédia du groupe Hyundai-Kia, l’un des meilleurs de l’industrie.

La liste des équipements inclus est également impressionnante compte tenu de la catégorie de prix dans laquelle se situe le Seltos. On retrouve les fonctionnalités habituelles, mais aussi certaines plus originales telle l’application Sounds of Nature qui crée une certaine ambiance grâce à de la musique, des sons et des effets graphiques sur l’écran tactile central (vous pouvez choisir entre Snowy Village, Lively Forest, Calm Sea Waves, Rainy Day, Open-Air Cafe et Warm Fireplace). L’éclairage d’accentuation qui bat au rythme de la musique n’est pas nouveau dans l’industrie, mais il est amusant de le voir dans un VUS abordable et « pratique ».

On a aussi félicité le Seltos pour son interface conviviale, son système audio Bose à 8 haut-parleurs (400 watts) et ses systèmes d’assistance à la conduite qui aident le conducteur plus qu’ils ne l’irritent.

Mercedes-Benz CLA250

Comme Audi, comme BMW, Mercedes-Benz se donne beaucoup de mal pour créer un environnement certain de plaire aux amateurs de technologies et aux automobilistes exigeants. Vous voulez la navigation en réalité augmentée ? On l’offre. Un spectacle de lumière en 64 couleurs ? Aussi. Deux écrans qui se fondent parfaitement pour créer l’impression d’un immense affichage unique ? On l’a !

Et tout ça dans un petit format. Les experts de Wards ont été impressionnés par la qualité des images et des graphiques des écrans et par le niveau de sophistication des systèmes d’assistance à la conduite. Mais ce qui les a le plus impressionnés, c’est ce système de navigation à réalité augmentée qui fournit une image vidéo des environs du véhicule, mais qui inclut des repères visuels pour les rues transversales et les numéros d’immeubles qui s’affichent à l’écran. Pour Wards, « Mercedes-Benz est vraiment le chef de file en matière de navigation et de cartes ».

Autres éléments notables qui font de la CLA une voiture exceptionnelle en termes d’UX : des matériaux de qualité, un savoir-faire irréprochable, ainsi qu’un éclairage multicolore dans l’habitacle.

Subaru Legacy

La modeste berline de Subaru marque des points avec Wards pour l’excellence de ses systèmes d’aide à la conduite qui s’avèrent pratiques et efficaces, sans être trop envahissants, ainsi que pour les hauts niveaux de connectivité possibles avec le système multimédia.

Subaru a progressé à pas de géant en matière de système multimédia au cours des dernières années, comme en témoigne le grand écran horizontal de la Legacy 2020. Il est facile à utiliser et comporte de gros boutons bien visibles, ce qui évite les grincements de dents lors de la conduite.

Les membres du jury ont apprécié le régulateur de vitesse adaptatif de la voiture, le système de détection de la somnolence du conducteur, l’image à haute résolution à l’écran, la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, les nombreux ports USB et plusieurs prises de courant. Une dernière chose que Wards se devait de souligner : une application trouvée dans le système de navigation que l’on ne s’attend à trouver qu’avec une Subaru : eBird, pour vous aider à observer les oiseaux depuis votre voiture.

Toyota Highlander

Le nouveau Highlander 2020 est, comme le soulignent les gens de Wards, le seul modèle à figurer cette année dans les palmarès des catégories « meilleur intérieur » et « meilleure expérience utilisateur ».

Le modèle bénéficie d’une hausse en matière de qualité, mais aussi de la quantité des caractéristiques incluses cette année par rapport à l’édition précédente. Même seules, les améliorations se traduisent en expérience très séduisante pour les occupants.

Comme dans les autres cas, l’attention est portée d’entrée de jeu sur l’écran tactile central qui est hautement personnalisable et suffisamment grand pour le permettre (on parle de 12,3 pouces dans les variantes plus garnies). La résolution a été jugée solide, l’utilisation facile. Toyota a également inclus la compatibilité avec les applis Apple CarPlay et Android Auto, un élément qui n’a que trop tardé à devenir la norme chez Toyota.

Wards mentionne la vue de caméra à vol d’oiseau (dans la version Platinum), l’affichage tête-haute de 10 pouces, la connexion rapide des téléphones intelligents et la compatibilité Alexa comme autres facteurs jouant en faveur du Highlander 2020.

Volkswagen Atlas Cross Sport

Voici un autre nouveau modèle figurant au palmarès des 10 habitacles de véhicules offrant les meilleures expériences d’utilisation en 2020. Vu qu’il s’inscrit dans un segment très populaire, le nouveau VUS intermédiaire pour cinq personnes doit se montrer très convaincant s’il veut se faire une place sur le marché.

Selon Wards, c’est réussi, du moins en ce qui concerne l’expérience utilisateur.

« L’Atlas Cross Sport coche toutes nos cases lorsque nous évaluons les véhicules en ce qui a trait à la connectivité, l’interface multimédia, les affichages, les commandes intuitives et les technologies d’assistance au conducteur embarquées qui nous emmènent vers l’ère des véhicules autonomes. » – Tom Murphy, WardsAuto

Le Volkswagen Atlas Cross Sport a aussi été louangé pour ses cinq ports USB répartis dans l’habitacle, son chargement sans fil pour les téléphones, ses prises électriques sur et à l’arrière de la console, son système de commande vocale clair et la facilité de connexion des téléphones intelligents.

En analysant le système multimédia et son écran de huit pouces, Wards a apprécié la technologie tactile capacitive sur l’écran (vous évitant d’avoir à appliquer une pression du doigt), la présence des applications Apple CarPlay et Android Auto et la possibilité d’afficher les applis de votre téléphone sur l’écran. Ont également été cités l’impressionnant cockpit numérique dont les jauges virtuelles sont vraiment impressionnantes visuellement, ainsi que le système audio Fender avec 12 haut-parleurs pour gérer ses 480 watts.

La cerise sur le gâteau avec ce nouvel Atlas Cross Sport est le système d’alerte d’embouteillage (Traffic Jam Alert) qui offre une capacité de régulation adaptative de la vitesse au point de gérer automatiquement les arrêts et redémarrages complets, et ce, à des vitesses pouvant aller jusqu’à 60 km/h. Il s’agit d’une conduite autonome de niveau 2, extrêmement pratique pour ceux qui passent beaucoup de temps dans la circulation.

