Le Cybertruck de Tesla sera construit au Texas

Elon Musk a annoncé cette semaine que Tesla a choisi un site au Texas pour accueillir l’usine d’assemblage qui construira le Cybertruck. Encouragé sans doute par les généreux avantages fiscaux offerts par le comté et le conseil scolaire local du Texas où se trouvera l’usine, Tesla a choisi l’endroit pour ériger sa quatrième usine en sol américain. La compagnie opère déjà une usine d’assemblage en Californie, une usine de batteries au Nevada et une usine solaire dans l’État de New York.

La nouvelle installation texane, dont la construction est déjà commencée selon Elon Musk, couvrira environ 2100 acres de terrain à l’est du principal aéroport d’Austin. La plupart des terres sont actuellement inutilisées, bien qu’une société d’extraction de gravier et de sable y soit active.

Tesla compte employer jusqu’à 5000 travailleurs dans sa nouvelle usine et prévoit investir un milliard de dollars pour mettre en place et faire fonctionner l’installation de 4 à 5 millions de pi².

Rappelons qu’en mars dernier, Elon Musk avait déclaré qu’il était à la recherche d’un emplacement pour construire une nouvelle usine, et ce, spécifiquement pour produire le nouveau Cybertruck. Tesla prévoit commencer les livraisons de sa nouvelle camionnette révolutionnaire — et controversé — avant la fin de l’année 2021.

Un paradis écologique

Lors de son annonce concernant l’emplacement de la future usine au Texas, Elon Musk a beaucoup parlé de l’environnement naturel qui entoure le site. « Ce sera essentiellement un paradis écologique. Des oiseaux dans les arbres, des papillons, des poissons dans le ruisseau », a-t-il déclaré, ajoutant que le plan prévoit la construction d’une promenade et de pistes de randonnée et de vélo.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.