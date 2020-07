Les versions First Edition des Bronco et Bronco Sport ne viennent pas au Canada

On peut l’affirmer sans se tromper, la présentation des modèles Bronco et Bronco Sport chez Ford est l’événement de l’année dans l’industrie automobile. L’engouement est très senti auprès des amateurs et le succès des modèles, à moins d’une catastrophe, est assuré.

Pour ce qui est des premiers qui seront fabriqués et livrés, vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses versions First Edition. À ce propos, les 3500 prévues pour le Bronco se sont envolées en quelques heures, si bien que Ford a décidé de doubler la mise. Ainsi, 7000 seront éventuellement livrées.

Dans le cas du Bronco Sport, on parle de 2000 unités.

Et bien si vous espériez vous en procurer un et que vous êtes un résident canadien, oubliez ça ; les First Edition sont réservées au marché américain.

En effet, le site Muscle Cars & Trucks cite Jovina Young, responsable du marketing pour le Bronco Sport. Celle-ci a déclaré que les « First Edition » étaient spécifiquement réservées au marché des États-Unis. Elle a également ajouté que les réservations ne sont pas transférables.

Le Bronco First Edition est décrit par Ford comme possédant la mécanique des versions Badlands, combinée avec les meilleurs éléments intérieurs des livrées Outer Banks et de l’extérieur du modèle Wildtrak. Les acheteurs profiteront également de graphiques et de touches intérieures uniques, d’un toit dur Shadow Black, de l’ensemble Lux et du groupe Sasquatch.

D’ici la fin de l’année, le Bronco Sport devrait se pointer. Il faudra attendre le printemps 2021 avant de voir son grand frère débarquer.