Essai de la Porsche Panamera 4 e-hybrid Sport Turismo : un plaisir différé

Auto123 fait l’essai de la Porsche Panamera 4 e-hybrid Sport Turismo.

Il semble parfois impossible de mettre dans la même phrase les mots performances, économie de carburant, espace généreux et véhicule idéal pour la famille. Si c’était facile de combiner ces atouts dans un véhicule, tous les fabricants le feraient. Néanmoins, Porsche réussit à faire tout cela avec la version Sport Turismo de sa Panamera.

À noter que notre modèle spécifique était une version 2019 (il y a quelques changements esthétiques pour 2020) que nous devions avoir plus tôt au courant de l’année. Cependant, la pandémie nous a remis le tout en juillet. Voici notre récit d’un plaisir différé.

Il sait tout faire bien

Cette version de la Panamera à la sauce familiale est surprenante à plus d’un niveau. Parlons d’abord de performance, parce que nous sommes après tout chez Porsche. En se basant sur une technologie développée pour la Porsche 918 des 24 heures du Mans, Porsche glisse un moteur V6 turbo de 2,9 litres qui a lui seul fournit 330 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique de 14,1 kWh qui produit l’équivalent de 134 chevaux pour un total de 457 chevaux utilisable. Ajouté à cela un couple généreux de 516 lb-pi et vous obtenez une machine capable de rouler à 278 km/h et se rendre à 100 km/h en 4,5 secondes.

Ces capacités de performance de rendent pas pour autant le modèle particulièrement gourmand. Dans une semaine d’essai mixte avec environ 75 % d’autoroute, nous avons réussi à maintenir une moyenne de consommation de 8,3 litres aux 100 km.

Pratique, étonnamment

La formule familiale est non seulement magnifique, elle est aussi très pratique. J’ai fait deux sorties de vélo et simplement en abaissant les sièges baquets arrière, la voiture engloutit le vélo sans broncher. Vous avez 1245 litres d’espace utilisable en rabattant les sièges arrière. Dans une voiture Porsche.

Conduite à la carte

Vous avez le choix de plusieurs modes de conduite. Le mode E-Power est le plus écologique et donne droit à environ 40 km d’autonomie 100 % électrique lorsque la batterie est à pleine charge. Idéal pour les déplacements urbains ou les courses la fin de semaine.

Le mode qui nous a semblé le plus intéressant pour une conduite de tous les jours est le E-Hybrid Auto qui se trouve entre la mode tout électrique et le mode Sport. Il privilégie toujours la conduite électrique efficace, mais utilise rapidement son V-6 lorsqu'elle a besoin de puissance ou pour recharger la batterie. Il existe aussi un mode E-Hold qui permet de garder la charge électrique et de l’utiliser plus tard.

Ce qui est fascinant, c’est que tout fonctionne avec une grande transparence. À l'exception du tachymètre qui se balance de haut en bas lorsque le moteur à essence s'allume et s'éteint discrètement, vous n’avez aucune idée du ballet mécanique qui se joue sous le capot et de l’étroite proximité entre le moteur électrique et celui à essence.

Un mot sur les modes Sport et Sport Plus. Ce sont les modes coup de poing. La voiture qui fait 2170 kg semble tout à coup beaucoup plus légère. Les roues de 21 pouces en option sur notre modèle d’essai s’accrochent férocement à la route et vous avez entre les mains une sportive qui vire à près de 7000 tours/min. En mettant la boîte à huit rapports en mode manuel, vous changez les rapports au volant et votre familiale devient une vraie sportive à une seule petite exception près, la symphonie mécanique n’étant pas à la hauteur. Le moteur reste trop discret et on s’ennuie de la mélodie d’un V8.

Sur les quelques routes sinueuses que nous avons fréquentées, en plus des 4 roues motrices, notre modèle d’essai venait en option avec son système de direction des roues arrière. On sent le poids de la voiture, mais elle colle à la route sans arrière pensé.

Intérieur familier

L’habitacle n’est pas très différent des autres modèles de Panamera. Une chose nous a frappé en prenant place à bord la première fois, Porsche a l’habitude de mettre des assisses très basse dans ses voitures, mais celle de cette Panamera Sport Turismo est particulièrement basse. On peut heureusement ajuster la hauteur des sièges.

L’intérieur est tapissé de cuir et la sculpture sport des sièges offre une position de conduite sans faille. Les passagers arrières profitent pratiquement de la même découpe pour les sièges et contrairement à la berline qui est une stricte 4 places, l’arrière divisé 40/20/40 dans la version Sport Turismo offre une petite place de dépannage dans le milieu.

Le tableau de bord est dominé par un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces et la console centrale fait office de grand écran tactile avec des commandes haptiques. Sur le tableau de bord, le ‘Porsche Advanced Cockpit’, le compte-tours reste central. Nous avons bien aimé l’afficheur tête haute de grande dimension et le toit ouvrant panoramique.

Conclusion

Nous le disions d’entrées de jeu, le compromis parfait existe. Cette Porsche au nom qui prend deux codes postaux est la preuve que l’on peut tout avoir sous le même toit. Mais cette quête du parfait compromis vient à un prix qui n’est accessible qu’à un très petit nombre. Notre voiture d’essai en gris craie (une couleur qui ajoute 3 770 $ au prix) coûte avec les options 168 415 $. Garder en tête que le prix de base de cette Panamera 4 Sport Turismo e-hybrid est de 121 800 $. Cela va dire qu’il y avait sur notre modèle d’essai 47 000 $ d’option, c’est quelque chose.

On aime

Comportement routier impeccable

Finition sans faute

Technologie efficace

On aime moins

47 000 $ d’options

Peu de sensations provenant du moteur