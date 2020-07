Fusionnés, les groupes FCA et PSA vont devenir… Stellantis

Stellantis, sérieux ? Après des mois de réflexions, c’est le nom qui a été adopté pour identifier la nouvelle entité qui va naître du mariage des groupes FCA (Fiat Chrysler Automobile) et PSA (Peugeot Société Anonyme). Ce dernier se concrétisera au début de l’année 2021, ce qui nous laisse un peu de temps pour s’y habituer.

Et il faudra s’y habituer, même si le nom semble nous renvoyer à un continent perdu de l’époque glacière, à une constellation située à quelques centaines de millions de kilomètres de notre Voie lactée, ou encore au futur nom du médicament qui réussira à vaincre le coronavirus.

Ainsi, lorsque la fusion des deux entreprises sera faite, nous n’utiliserons plus l’acronyme FCA, mais bien le mot Stellantis. Son origine ? Le mot Stella est la racine latine du mot étoile et signifie, selon ce qu’on nous dit, « briller avec les étoiles » (traduction libre). La référence aux alignements de ces dernières se veut un clin d’oeil à celui de marques automobiles historiques qui ne vont faire qu’un à compter de l’an prochain. S’il faut trouver un lien avec une marque existante, le logo de Chrysler prend la forme d’une étoile.

L’évocation à l’astronomie provoquée par la consonance du mot, selon l’entreprise, représente quant à elle l’optimisme, l’énergie et le renouveau qui est la force derrière cette fusion.

On voit qu’il y a quand même eu un effort, mais le nom sonne comme tout sauf une marque automobile. On va s’y faire.

Ce qu’on ne fera pas, cependant, c’est l’écrire comme la marque le suggère dans son communiqué de presse, c’est-à-dire en lettres majuscules. Ces dernières servent lorsqu’un nom est un acronyme, comme le mot LASER, par exemple. Ce sera Stellantis, comme c’est Mini, Infiniti, etc.

Le nom ne sera utilisé qu’au sommet de la hiérarchie, soit pour identifier le groupe. On ne parlera pas de modèles Stellantis. Fiou ! Un logo suivra et deviendra le symbole de la nouvelle formation automobile. Pour le reste, les marques existantes demeurent et conservent leurs appellations et leurs identifications personnelles.

Pour ceux que ça intéresse, voici par quelles appellations est passée la compagnie Chrysler depuis près de 100 ans. Vous allez voir que les choses ont surtout bougé depuis 20 ans.

Chrysler Corporation (1925-1998)

DaimlerChrysler (1998-2007)

Chrysler LLC (2007-2009)

Chrysler Group (2009-2014)

Fiat Chrysler Automobiles (2014-2021)