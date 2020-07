Essai de la Polestar 1 2021 : La nouvelle étoile

Auto123 fait l’essai de la Polestar 1 2021, énigmatique nouvelle voiture hybride rechargeable de la marque électrique de Volvo.

Le nom Polestar demeure une intrigue pour bien des automobilistes. Pourtant, les amateurs de Volvo connaissent cette appellation. Polestar est le responsable de course chez Volvo depuis des années et accède maintenant au statut de marque qui fabriquera des modèles partiellement ou entièrement électrique. Il ne faut pas chercher le logo de Volvo sur la voiture, ni même le nom Polestar. Dans la sobriété tout en retenue des Suédois, il sera possible de trouver seulement le logo Polestar.

Il ne faut pas non plus chercher des concessions Polestar. Il y aura seulement trois boutiques Polestar au Canada : une à Montréal, une à Toronto et une à Vancouver. Seulement 500 Polestar 1 par année seront construites dans le monde pour les trois prochaines années. Douze prendront le chemin du Canada (150 se dirigeront vers les États-Unis). Par la suite, la Polestar 2 arrivera au printemps prochain suivi de la Polestar 3.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Essence et électricité

La Polestar 1 est un modèle hybride branchable capable, selon le constructeur, de faire 125 km en mode purement électrique. Lors de notre essai, nous en avons fait 119 en mode autoroutier, ce qui est très bien.

La puissance vient du même moteur à 4 cylindres de 2,0 litres que l’on trouve dans les versions T6 chez Volvo. Il produit à lui seul 309 chevaux. À cela s’ajoutent deux moteurs électriques de 85 kW à l’arrière. La puissance combinée des deux moteurs est de 232 chevaux à laquelle il faut aussi ajouter les 71 chevaux de l’alternodémarreur pour un total utilisable assez impressionnant de 619 chevaux et 738 lb-pi de couple.

La puissance passe par une boîte automatique à 8 rapports et vous avez par moins de cinq modes de conduite y compris un mode EV, ainsi que des modes 4 roues motrices, individuel, Sport et hybride. Ce dernier est celui activé par défaut, ce qui est logique car il constitue le mode optimal pour la conduite de tous les jours.

Style évocateur

La ligne qui s’inspire du concept coupé de 2013 est composée de panneaux en fibre de carbone qui explique en partie son prix salé de 200 000 $ canadien. Mais, n’allez pas croire que la voiture est légère. La Polestar 1 fait 2 350 kg. La maison sino-suédoise a toutefois fait appel à ses meilleurs éléments pour donner du chien à cette voiture. Il vous faudra à peine 4 secondes pour franchir les 100 km / h et grâce à la suspension Ohlins, les pneus Pirelli de 21 pouces et les freins Akebono à six pistons, la Polestar 1 accélélère et freine comme un vraie sportive.

Il manque seulement un son de moteur digne de ce nom pour accompagner cette tenue de route très neutre. Les ingénieurs de Volvo font encore une fois la preuve que performance et économie de carburant peuvent cohabiter.

Sobre et élégante

Voici deux deux mots qui s’appliquent à la fois à l’extérieur sculpté en fibre de carbone pour laisser plus de latitude aux concepteurs, et à l’intérieur où la griffe Volvo se reconnaît au premier coup d’œil.

L’écran central est le même que chez Volvo – ce qui veut dire qu’il est aussi difficile à comprendre initialement. Il vous faudra quelques jours avant de comprendre le principe d’utilisation.

Les sièges au dessin plus sportif sont très confortables, mais un peu plus minces que chez Volvo, et la position de conduite est plus haute, trop dans mon cas. Au-dessus, le toit entièrement en verre n’est rien de moins que spectaculaire.

Derrière le volant, on se sent dans un GT, pas une sportive comme une Ferrari F8 Tributo, mais comme une Aston Martin. Certaines personnes apprécient cette sensation, d’autres n’aiment pas le côté un peu « lourd » de cet genre de conduite. L’habillage de l’habillage est simple, sobre et de bon goût comme tous les produits Volvo.

Les aides à la conduite électronique sont toutes présentes et agissent avec discrétion et surtout sans intrusion, ce qui rend l’expérience de conduite plus agréable. Il va sans dire que les pneus de 21 pouces sont spectaculaires, mais par contre ils vont aussi nuire au confort de conduite. Sur quelques km de mauvaises chaussées, on sent les bosses et les trous dans la colonne vertébrale.

Les batteries sont séparées en deux groupes. Un premier se trouve dans le tunnel central entre les sièges et l’avant, et l’autre se cache derrière les petits sièges arrière (dans le style de la Porsche 911) laissant uniquement 143 litres d’espace dans le coffre. On ne parle pas d’une voiture bien adaptée aux longs voyages à plus que deux personnes, clairement. Pour consoler le propriétaire, un panneau de plastique permet de voir tous les fils exposés de cette batterie qui donne une saveur encore plus exotique à l’ensemble.

Conclusion

Avec ce modèle unique, Polestar n’a donc pas réellement de concurrence pour le moment (à l’exception de l’i8 de BMW qui disparaît). Avec seulement 12 unités par année en vente au Canada vous serez certain d’une grande exclusivité en plus de faire un bon geste pour l’environnement.

On aime

Ligne sublime

Puissance surprenante

Intérieur sobre et élégant

On aime moins

Position de conduite élevée

Sièges arrière étriqués

Coffre minuscule