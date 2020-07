Une version nommée Calligraphy s’ajoute à la famille Hyundai Palisade pour 2021

Le succès remporté par Hyundai avec son Palisade, de même que la marque sœur Kia avec le Telluride, fait qu’on en rajoute pour 2021 chez ce constructeur avec une nouvelle variante nommée Calligraphy.

Cette dernière se présente encore plus équipée grâce à l’ajout de plusieurs caractéristiques de série comme des jantes en alliage uniques de 20 pouces, des phares et des feux à DEL exclusifs à cette livrée, de même qu’un museau distinctif.

Et pourquoi est-ce que Hyundai en rajoute avec une version encore plus haut de gamme ? Parce qu’en 2019 et 2020, environ 50 % de tous les modèles vendus étaient des versions Ultimate, celles offrant le nec plus ultra. Ce pourcentage est plus élevé que sur les autres modèles de la marque, ce qui représente une donnée intéressante.

Pourquoi ? Parce qu’au sommet de la hiérarchie, le Palisade se vend quelque 50 000 $. Or, on a souvent argué que plusieurs acheteurs étaient hésitants à débourser autant pour un produit coréen. Conséquemment, on est en train d’assister à un changement de perception alors que de plus en plus de consommateurs sont capables de voir les modèles de la marque comme des propositions luxueuses à part entière.

D’ailleurs, Hyundai rappelle fièrement que près de la moitié des acheteurs du Palisade n’avaient jamais pensé à la marque Hyundai auparavant.

Outre les éléments mentionnés plus haut, la version Calligraphy proposera aussi des moulures latérales haut de gamme à la hauteur des portières, un feu de freinage central surélevé à DEL, un éclairage d’accueil, ainsi qu’un éclairage d’appoint avant unique, selon ce qu’explique le constructeur. À bord, nous allons retrouver du cuir piqué à l’intérieur des portes, des microfibres de suède au pavillon, des plaques haut de gamme aux seuils de porte et au compartiment arrière, un volant gainé de cuir perforé, ainsi qu’une nouvelle couleur, soit un cuir gris Nappa agencé avec une surface de tableau de bord et des garnitures marines.

À travers la gamme, notons également l’ajout de phares de série à DEL. Avec les versions Essential et Preferred, les interfaces sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android auto sont désormais greffées à la dotation des modèles ne profitant pas du système de navigation. On a aussi amélioré le connecteur pour la remorque, ce dernier passant d’une configuration à quatre broches à une en comptant sept.

Les modèles 2021 du Palisade, y compris cette nouvelle version Calligraphy, vont se pointer en août chez les concessionnaires.