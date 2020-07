Du nouveau pour le Subaru Crosstrek 2021 : Voici les prix pour le Canada

Subaru Canada vous offre un petit cadeau pour le week-end, soit les détails entourant ce qu’il y a de nouveau en ce qui a trait à son modèle Crosstrek pour l’année 2021. Parce qu’en pleine canicule, il fait bon de penser à son prochain véhicule à quatre roues motrices pour affronter l’hiver…

Au menu, deux choses retiennent surtout notre attention. Dans un premier temps, la disponibilité d’un nouveau moteur dans la gamme, soit un 4-cylindres de 2,5 litres qui est bon pour 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple. Pour ceux qui trouvaient la puissance de 152 chevaux et 145 livres-pieds de couple du moteur 4-cylindres de 2 litres un peu juste, l’affaire est réglée.

Cette nouvelle mécanique va servir deux versions, soit la Limited et la Outdoor, ce qui nous amène à notre deuxième point d’intérêt, soit les débuts de cette nouvelle variante au sein de la gamme.

Si le nom vous est familier, c’est qu’on nous l’a introduit avec la nouvelle Outback en septembre dernier. La popularité de cette présentation, qui met l’accent sur l’aventure, a été telle qu’on a décidé de reproduire l’expérience avec le Crosstrek. Une bonne décision.

Cette livrée profite, en plus du moteur plus puissant, de la fonction X-Mode, des systèmes de sécurité du groupe Eyesight, des services connectés Subaru Starlink, ainsi que d’une caméra qui propose une vue sur 180 degrés à l’approche d’une intersection où la visibilité est mauvaise ou en conduite hors route pour éviter les obstacles. Bien sûr, esthétiquement, le modèle est reconnaissable grâce à quelques ajouts d’ordre décoratif.

Au menu, huit versions du Crosstrek 2021 seront proposées. Notez que sur les déclinaisons Touring et Sport, le volant chauffant est désormais livré de série. Et, bonne nouvelle, trois des huit modèles sont livrables avec une boîte de vitesses manuelle. Voici la liste des versions et de leurs prix pour la prochaine année.

Prix pour le Subaru Crosstrek 2021

... Modèle Transmission PDSF Convenience TM6 23 795 $ Convenience avec EyeSight CVT 25 795 $ Touring TM6 26 195 $ Touring avec EyeSight CVT 28 195 $ Outdoor CVT 29 995 $ Sport TM6 28 795 $ Sport avec Eyesight CVT 31 395 $ Limited CVT 34 495 $

Nous aurons d’autres détails concernant la Crosstrek 2021 lorsque nous aurons l’occasion de mettre la main dessus pour un essai complet.