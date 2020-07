L’Aston Martin DBX entre en production

La marque Aston Martin vit des moments difficiles par les temps qui courent, mais il y a peut-être une lueur d’espoir à l’horizon. En effet, la firme anglaise vient d’amorcer la production du premier VUS de son histoire, le DBX.

Est-ce que ce véhicule nouveau genre pour l’entreprise, et fort populaire à travers le monde, va lui permettre de remettre ses finances à flot ? C’est à souhaiter, car comme passionnés d’automobiles, on n’aime jamais voir une marque en arracher, que l’on aime ou non ses produits.

Ainsi, l’Aston Martin DBX est officiellement entrée en production dans les installations du constructeur à St Athan, au Pays de Galles. Le premier modèle a adopté une teinte que le constructeur appelle Stirling Green et qui orne par ailleurs les véhicules de course de la marque. Aston Martin affirme avoir reçu plus de 2000 commandes pour son DBX jusqu’à présent. C’est de bon augure. Les premières livraisons commenceront au courant du présent mois.

Marek Reichman, premier vice-président et directeur de la création, a déclaré ceci : « Nous sommes incroyablement fiers de notre premier VUS qui est autant une Aston Martin que l’une de nos voitures sportives. De mon équipe de conception aux ingénieurs, en passant par l’équipe responsable du dynamisme du véhicule et tous les experts qui ont fabriqué ce magnifique véhicule à la main, ici à St Athan, le DBX est devenu le modèle qui fera entrer Aston Martin dans une nouvelle ère audacieuse ».

On ne peut souhaiter que le dirigeant dise vrai et que le DBX permette à Aston Martin de renverser la vapeur.