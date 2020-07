Car and Driver présente sa liste des G.O.A.T. (Greatest of All Time) !

Le magazine américain Car and Driver a récemment publié sa courte liste des G.O.A.T. (pour Greatest of All Time), une énumération de modèles essayés depuis la création de la publication en 1955 alors que celle-ci portait le nom de Sports Cars Illustrated.

La liste est très longue et les choix du magazine sont, pour la majorité d’entre eux, très pertinents, même s’il aurait été possible d’ajouter plusieurs bolides à ce palmarès des 65 dernières années. Découvrez les G.O.A.T. de l’histoire automobile (post-1955) tels que choisis par Car and Driver.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chevrolet 1955

Il est impossible de passer sous silence l’impact de la Chevrolet 1955 dans l’histoire moderne automobile, notamment à cause du V8 « small block » offert à bord de la gamme cette année-là. D’une puissance de 162 chevaux, il était possible de faire passer cette statistique à 180 avec le groupe optionnel « Power Pack » d’une valeur de 55 $ US.

Lotus Seven 1957

Le roadster minimaliste britannique a quant à lui contribué à cette poursuite incessante de Colin Chapman pour la légèreté.

Austin Mini 1960

De nos jours, la division Mini est diversifiée, et c’est grâce à cette icône des années 60. Avec sa mécanique 4-cylindres transversale et un châssis monocoque, la plus britannique des citadines était très avancée pour l’époque.

Jaguar XK-E 1961

La sportive anglaise fait encore l’objet d’un culte aujourd’hui. Même Enzo Ferrari a décerné le titre de voiture la plus belle voiture de la planète. Ce n’est pas pour rien que la F-Type lui ressemble.

Chevrolet Corvette Sting Ray 1963

La Corvette est considérée par plusieurs comme LA sportive américaine par excellence, mais c’est réellement la C2 lancée en 1963 qui fait rêver avec sa silhouette intemporelle et ses performances accrues… au début des années 60.

Pontiac GTO 1964

Élaborée à partir d’un coupé Pontiac Tempest, la GTO s’est très rapidement forgée une réputation de pionnière des muscle cars, même si la formule existait déjà depuis quelques temps. La suite appartient à l’histoire.

Ford Mustang 1965

Cette liste n’aurait certainement pas été complète sans la voiture sport la plus connue de la marque Ford à l’échelle planétaire. Le ponycar était non seulement abordable, mais en plus, la disponibilité d’un moteur V8 sous le capot a rapidement changé la donne, surtout face à une certaine Chevrolet Camaro présentée un an plus tard. Et que dire de cette silhouette intemporelle?

Lamborghini Miura 1966

Pour sa beauté et son moteur V12!

Selon Car and Driver, « la Miura est un coup de pinceau de Botticelli qui s'ajoute à une ingénierie intelligente. Ses phares à cils, sa taille gracieuse et ses ailes voluptueuses ont, pendant des décennies, séduit les écrivains qui ont voulu décrire sa beauté en termes humains. Voici ce que l'on peut dire sans hyperbole : La Miura rayonne de puissance, de vitesse et de drame même lorsqu'elle est garée ».

BMW 2002 1968

L’ancêtre de la Série 3, la 2002 a notamment démontré qu’il est possible de jumeler le côté pratique d’un coupé à celui d’une sportive agile.

Land Rover Range Rover 1970

C’est à ce 4x4 cossu qu’on doit la désormais très vaste catégorie des VUS de luxe en 2020. Le premier Range Rover était plus agréable à vivre au quotidien qu’un Defender, en plus d’offrir les mêmes capacités hors route que l’autre 4x4 de la gamme.

Ferrari 308 GTB 1975

Décrite comme la Ferrari la plus facile à vivre au quotidien par C&D, la 308 GTB était également une superbe voiture à admirer en vrai ou sur une affiche de chambre d’adolescent!

Honda Accord 1976

Comme le souligne le magazine C&D, l’arrivée de la Honda Accord au milieu des années 70 a remis en question la pertinence des « petites » voitures américaines. Bien ficelée pour l’époque et économique à la pompe, l’Accord s’est rapidement imposée sur notre continent.

Porsche 928 1978

Cette authentique GT était aux antipodes de la 911, tant par son design que par ses particularités techniques. Il serait d’ailleurs intéressant de voir à quoi ressemblerait une livrée moderne de la 928, n’est-ce pas?

Volkswagen Rabbit GTI 1983

A-t-on vraiment besoin d’expliquer l’importance de celle qui a inventé le concept de « hot hatch » ?

Jeep Cherokee 1984

Le constructeur a prouvé avec son Cherokee qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un gabarit de gros 4x4 pour les expéditions loin du bitume, tandis qu’il pouvait admirablement se débrouiller en ville. Encore aujourd’hui, la génération XJ du 4x4 est prisée par les amateurs sur le marché de l’occasion.

Ford Taurus 1986

Aujourd’hui, la Ford Taurus n’est plus commercialisée, mais on parle encore de son impact sur l’industrie et le design en général. À la fin des années 80, la Taurus ne ressemblait à rien sur la route, un exploit durant cette période un peu plus sombre de l’automobile.

BMW 325i 1987

Évidemment, les puristes mentionnent la M3 originale lorsqu’il est question de la génération E30 de la Série 3, mais comme le mentionne C&D, cette version était issue du programme de course automobile de la marque, contrairement à la 325i, la plus puissante livrée disponible durant cette période.

Honda Civic et Honda CRX 1988

Il est vrai que la quatrième génération de la Civic a pris du galon. Plus moderne à tous les niveaux, elle était disponible en une multitude de carrosseries. Quant à la CRX, ce petit coupé biplace fait encore l’envie des amateurs de la marque aujourd’hui.

Mazda MX-5 Miata 1990

On pourrait reprocher à la Mazda MX-5 d’avoir copié le concept lancé par les roadsters britanniques, mais elle l’a fait avec tellement de brio qu’on ne peut passer sous silence son importance pour l’industrie automobile au grand complet. La MX-5 détient d’ailleurs le titre du roadster le plus vendu de l’histoire.

Acura NSX 1991

Une supervoiture parfaite pour le quotidien et ultra fiable, y a-t-il autre chose à ajouter?

Porsche 911 1995

La dernière de la lignée à profiter d’un moteur 6-cylindres à plat refroidi à l’air est encore considérée par plusieurs comme l’une des plus désirables 911 de l’histoire. La ligne était parfaite tout comme l’agrément de conduite à mi-chemin entre celui des années 60 et celui des années 2000.

BMW Série 5 1997

La meilleure Série 5 de l’histoire, tout simplement!

Ferrari 360 Modena 1999

Pour les révolutions stratosphériques de son V8 à aspiration normale, la 360 Modena mérite de se retrouver au sein de cette liste.

Toyota Prius 2004

Que fait une voiture hybride parmi les Porsche et Ferrari de ce monde? Car and Driver a vu juste de l’inclure à son palmarès, simplement par son importance sur le marché nord-américain. Presque chaque être humain sur Terre connaît la Prius.

BMW Série 3 2006

Pour l’ensemble de l’œuvre…

Chevrolet Corvette ZR1 2009

Comme deuxième opus au nom ZR1, l’édition de 2009 constituait tout un monstre à piloter.

De notre aperçu, publié en 2008 :

« … suite à l'arrivée de la redoutable Dodge Viper de 600 chevaux, General Motors n'a eu d'autre choix que de réviser sa stratégie et d'intégrer un plus gros compresseur volumétrique au moteur de la Corvette. Il s'agit d'un V8 LS9 suralimenté de 6,2 litres (à petit bloc). Fabriqué à la main dans une usine du Michigan, ce moteur de série s'avère le plus puissant dans toute l'histoire de GM, avec un ratio anticipé de 100 chevaux/litre. »

Prix de vente en 2009 : 127 545 $

Voir aussi: La Chevrolet Corvette ZR1 2009 : Aperçu

Voir aussi: Galerie de photos de la Chevrolet Corvette ZR1 2009

Voir aussi: Fiche technique de la Chevrolet Corvette ZR1 2009

Cadillac CTS-V Sport Wagon 2011

Au sujet de la familiale américaine munie d’un V8 suralimenté de 556 chevaux, disons seulement que cette livrée a été pensée pour les journalistes automobiles du globe : une familiale avec moteur V8 et une boîte manuelle en prime, que peut-on demander de plus?

Tesla Model S 2012

N’en déplaise aux puristes des carburants fossiles, la Model S a tout changé… vraiment tout!

Voir aussi: Notre essai de la Tesla Model S 2012

Porsche Boxster/Cayman 2013/2014

La toute première Boxster était un beau tour de force, mais la génération mieux connue sous l’appellation 981 fait partie des meilleures voitures à conduire au monde.

Voir aussi: Notre essai de la Porsche Boxster 2013

Voir aussi: Galerie de photos de la Porsche Boxster 2013

Voir aussi: Fiche technique de la Porsche Boxster 2013

Voir aussi: Fiche technique de la Porsche Cayman 2013

Volkswagen GTI 2015

La dernière génération de la GTI est sans contredit la plus achevée de l’histoire du modèle. Douce et confortable au quotidien, elle peut quand même se débrouiller en circuit fermé, et ce, à un prix raisonnable.

Voir aussi: Notre essai de la Volkswagen GTI 2015

Voir aussi: Fiche technique de la Volkswagen GTI 2015

Ford Mustang Shelby GT350 2016

Lorsque Ford a dévoilé cette GT350 au milieu des années 2010, on peut dire que la Mustang est devenue une authentique voiture sport de renommée international, laissant derrière son surnom de muscle car.

Voir aussi: Notre essai de la Ford Mustang Shelby GT350 2016

Voir aussi: Notre galerie de photos de la Ford Mustang Shelby GT350 2016 au Salon de l'auto de Los Angeles 2014

Voir aussi: Fiche technique de la Ford Mustang Shelby GT350 2016

Porsche 911 GT3 2018

Pour sa mécanique atmosphérique, sa boîte manuelle et sa neutralité lorsque poussée à la limite, la 911 GT3 est une arme redoutable pour les journées passées en piste.

Prix en 2018: 145 650 $

Voir aussi: La Porsche 911, voiture sport de l'année selon Auto123

Voir aussi: Essai de la Porsche 911 Carrera T 2018

Voir aussi: Fiche technique de la Porsche 911 2018