Une Genesis G80 2021 à deux saveurs avec un prix de départ à 66 000 $

Genesis Motors Canada a annoncé les prix de sa Genesis G80 pour l’année 2021. La berline intermédiaire de la marque de luxe est offerte à partir de 66 000 $. Ce prix vaut pour l’édition 2.5 T Advanced du modèle.

La seule autre version offerte aux consommateurs canadiens sera la 3,5 T Prestige, proposée à partir de 76 000 $.

La première variante fonctionne avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres générant 300 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Pour 10 000 $ de plus, la G80 3.5T Prestige bénéficie d’un moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant 375 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Les deux modèles profitent de la traction intégrale et d’une transmission automatique à huit vitesses.

Il y a quelques semaines, Genesis a divulgué le prix et les détails de la berline compacte G70 2021. Dans son cas, on a vu qu’il était possible d’obtenir une configuration à propulsion, et même une boîte de vitesses manuelle si on le souhaite. Mais ce n’est pas le cas ici. Il s’agit d’une offre de produit très simplifiée, avec seulement ce choix binaire à faire.

Comme d’habitude avec Genesis, la stratégie consiste à faire en sorte que la G80 soit bien équipée pour le prix. Le manufacturier promet l’entretien régulier sans frais pendant cinq ans et les services Genesis à domicile, et ce, sans frais supplémentaires. La voiture est également équipée de série d’un ensemble complet de fonctions d’assistances au conducteur et de sécurité, d’un affichage tête-haute, d’une chaîne audio Lexicon haut de gamme à 21 haut-parleurs, d’un écran multimédia de 14,5 pouces avec navigation, d’un moniteur périphérique Surround View, de la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay et d’un toit ouvrant panoramique, notamment.

La version Prestige ajoute un grand tableau de bord numérique de 12,3 pouce à affichage en trois dimensions, un système intelligent d’aide à distance au stationnement, une sellerie en cuir Nappa avec siège massant pour le conducteur, des garnitures en bois naturel à pores ouverts, une suspension à commande électronique avec aperçu de la route et des jantes en alliage de 20 pouces distincts intégrant le motif G-Matrix, unique à la marque.

La G80 2021 a été redessinée à l’extérieur comme à l’intérieur. Le long capot reste en place, mais il est désormais plus large et plus bas pour une position plus sportive. Les signatures Genesis récentes sont également présentes, par exemple la calandre, l’approche aérodynamique Kammback à l’arrière et la disposition des quatre phares et des feux. L’intérieur est très proche de ce qui a été révélé pour le nouveau VUS GV80, le premier modèle utilitaire de la marque de luxe.

La Genesis G80 2021 peut être commandée en ligne à partir de maintenant. Les livraisons débuteront au cours de l’automne de cette année.