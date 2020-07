Hyundai montre quelques images de son Elantra N Line 2021

L’actuelle génération du modèle Elantra de Hyundai, la septième déjà, va bientôt profiter d’un traitement plus sportif, soit l’approche N Line. La firme coréenne vient d’ailleurs de publier quelques photos qui nous donnent un aperçu des transformations que subit le modèle de base. On ne parle pas bien sûr de la métamorphose que l’on réserve aux produits N en tant que tels, mais n’empêche, l’Elantra N Line présente un design plus musclé qui cache sans doute quelques améliorations mécaniques.

D’abord, rappelons que la lettre N est synonyme de performance chez Hyundai. Sans surprise, donc, cette nouvelle variante se positionnera au sommet de la hiérarchie. Esthétiquement, les stylistes l’ont doté d’un faciès plus anguleux, caractérisé par une grille noire spécifique. Les prises d’air sont aussi plus larges avec des ouvertures en forme de chevrons aux extrémités. La voiture reçoit également des jupes latérales, des garnitures noires brillantes autour des vitres et sur les rétroviseurs, un aileron monté sur le coffre, ainsi que deux embouts d’échappement positionnés à droite.

Hyundai n’a pas diffusé d’images de l’habitacle, mais il est à souligner que les accents rouges seront dominants. On ne sait toujours pas ce qui se cache sous le capot, mais les plus gros freins visibles à travers les roues en alliage de 18 pouces nous indiquent la présence d’un moulin plus probant entre les roues avant. On peut anticiper sans se tromper qu’il s’agit d’un 4-cylindres turbo réglé pour fournir au moins 200 chevaux. Une boîte de vitesses automatique avec palettes au volant sera assurément de la partie. La cavalerie sera envoyée aux roues avant. Quant à la présence d’une boîte manuelle, il faudra voir ; on vit d’espoir.

On s’attend également à des ajustements à la hauteur du châssis. Il est probable que l’on retrouve une suspension arrière indépendante à bras multiples au lieu de la configuration plus basique à bras pivotants de l’Elantra régulière. Il faut imaginer ici une concurrente aux Honda Civic Si et Volkswagen Golf GTI.

La Hyundai Elantra N Line 2021 fera ses débuts en ligne à l’été 2020. Elle se pointera dans les salles d’exposition à l’automne, à peu près en même temps que la version hybride.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.